Diariamente, as negociações representam uma batalha entre compradores ("Touros") empurrando os preços para cima e vendedores ("Ursos") empurrando os preços para baixo. Dependendo de qual lado pontuou mais, o dia terminará com um preço maior ou menor do que no dia anterior. Resultados intermediários, em primeiro lugar o preço máximo e mínimo, permitem avaliar como esta batalha foi desenvolvida durante o dia.
É muito importante ser capaz de estimar o equilíbrio da Força dos Touros já que as alterações neste equilíbrio, inicialmente, sinalizam uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida utilizando o oscilador Bulls Power (Oscilador Força dos Touros) desenvolvido por Alexander Elder e descrito em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder baseou-se nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:
- A Média Móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores em um determinado período de tempo,
- O preço mais alto mostra o poder máximo dos compradores no dia.
Nessas premissas, Elder desenvolveu o indicador Bulls Power como a diferença entre o preço máximo e a Média Móvel Exponencial de 13 períodos (HIGH - EMA).
Aplicação:
Este indicador é melhor quando acompanhado com um indicador de tendência (mais frequente o uso da Média Móvel):
- Se o indicador de tendência está direcionado para baixo e o Índice de Bulls Power está acima de zero, mas decrescente, é um sinal de venda;
- É desejável que, neste caso, a divergência dos picos foram sendo formadas no gráfico do indicador.
Fórmula:
A primeira etapa do cálculo deste indicador é calcular a Média Móvel Exponencial (como regra, é recomendável utilizar a EMA de 13 períodos).
onde:
- BULLS - Bulls Power (Força dos Touros);
- HIGH - preço máximo da barra atual;
- EMA - Média Móvel Exponencial.
Na tendência de alta, HIGH é superior a EMA, de modo que o Bulls Power (Força do Touros) é maior que zero e o histograma está acima da linha zero. Se HIGH cai sob EMA quando os preços decrescem, o Bulls Power (Força dos Touros) torna-se menor que zero e seu histograma decresce abaixo da linha zero.
