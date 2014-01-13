Diariamente, as negociações representam uma batalha entre compradores ("Touros") empurrando os preços para cima e vendedores ("Ursos") empurrando os preços para baixo. Dependendo de qual lado pontuou mais, o dia terminará com um preço maior ou menor do que no dia anterior. Resultados intermediários, em primeiro lugar o preço máximo e mínimo, permitem avaliar como esta batalha foi desenvolvida durante o dia.

É muito importante ser capaz de estimar o equilíbrio da Força dos Touros já que as alterações neste equilíbrio, inicialmente, sinalizam uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida utilizando o oscilador Bulls Power (Oscilador Força dos Touros) desenvolvido por Alexander Elder e descrito em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder baseou-se nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:



A Média Móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores em um determinado período de tempo,

O preço mais alto mostra o poder máximo dos compradores no dia.



Nessas premissas, Elder desenvolveu o indicador Bulls Power como a diferença entre o preço máximo e a Média Móvel Exponencial de 13 períodos (HIGH - EMA).



Aplicação:



Este indicador é melhor quando acompanhado com um indicador de tendência (mais frequente o uso da Média Móvel):



Se o indicador de tendência está direcionado para baixo e o Índice de Bulls Power está acima de zero, mas decrescente, é um sinal de venda;

É desejável que, neste caso, a divergência dos picos foram sendo formadas no gráfico do indicador.







Fórmula:



A primeira etapa do cálculo deste indicador é calcular a Média Móvel Exponencial (como regra, é recomendável utilizar a EMA de 13 períodos).

BULLS = HIGH - EMA



onde:



BULLS - Bulls Power (Força dos Touros);

HIGH - preço máximo da barra atual;

EMA - Média Móvel Exponencial.



Na tendência de alta, HIGH é superior a EMA, de modo que o Bulls Power (Força do Touros) é maior que zero e o histograma está acima da linha zero. Se HIGH cai sob EMA quando os preços decrescem, o Bulls Power (Força dos Touros) torna-se menor que zero e seu histograma decresce abaixo da linha zero.