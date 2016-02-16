Der tägliche Handel repräsentiert eine Schlacht zwischen Käufern ("Bullen"), die Kurse nach oben treiben und Verkäufern ("Bären"), die Kurse nach unten drücken. Je nachdem welches Lager gewinnt wird der Tag mit einem Kurs enden der über oder unter dem des Vortages liegt. Dazwischenliegende Kurswerte, zuallererst der Höchst- und Tiefstkurs, erlauben eine Beurteilung darüber, wie die Schlacht während des Tages verlaufen ist.

Es ist sehr wichtig die Stärke der Bullen einschätzen zu können da Änderungen im Kräfteverhältnis eine mögliche Trendumkehr signalisieren. Dies Aufgabe kann durch Benutzung des Bulls Power Oszillators gelöst werden, der von Alexander Elder entwickelt wurde und in seinem Buch "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" beschrieben ist. Elder's Herleitung des Oszillator basierte auf folgenden Prämissen:



Der Gleitende Durchschnitt stellt einen vereinbarten Kurs zwischen Käufern und Verkäufern für eine bestimmte Zeitperiode dar.

Der Höchstkurs zeigt die maximale Stärke der Verkäufer während des Tages dar.



Mittels dieser Prämissen entwickelte Elder <a0>Bulls Power</a0> als Differenz zwischen Höchstkurs und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt über 13 Perioden (HIGH - EMA).



Anwendung



Dieser Indikator wird am besten zusammen mit einem Trendindikator (meistens Gleitender Durchschnitt) verwendet:



Zeigt der Trendindikator nach unten und der Bulls Power Index ist größer als Null aber fallend, stellt dies ein Verkaufsignal dar.

Es ist wünschenswert dass sich in diesem Fall eine Divergenz der Spitzen im Indikatorchart herausbildet.







Berechnung:



Im ersten Schritt wird der Exponentielle Gleitende Durchschnitt berechnet (in der Regel wird der EMA über 13 Perioden empfohlen).

BULLS = HIGH - EMA



wobei:



BULLS - Bulls' Power;

High(i) - Höchstkurs des aktuellen Balkens

EMA - Exponentieller Gleitender Durchschnitt.



Im Aufwärtstrend liegt HIGH über dem EMA, der Wert des Bears Power ist größer als Null und das Histogramm über der Nulllinie. Fällt bei Kursverfall LOW unter den EMA, wird Bears Power kleiner als Null und sein Histogramm fällt unter die Nulllinie.