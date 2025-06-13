거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
니콜라이 코시친의 전문가 조언을 기반으로 한 전문가 조언자.
멀티통화 전문가 어드바이저는 EURUSD와 GBPUSD 두 통화쌍으로 거래합니다. 타임프레임 D1. MA가 상승하면 매수, MA가 하락하면 매도.
자본 관리 기능이 사용됩니다. 테스트 기간 작년.
매개변수:
- 심볼* - 통화쌍;
- 거래* - 심볼별 거래;
- Per* - 단순이동평균 기간;
- ApPrice* - 가격 상수(종가);
- MaMethod* - 이동평균 방법(단순 평균);
- StLoss* - 핍 단위의 스톱로스;
- TkProfit* - 이익 실현(핍 단위);
- Lots* - 포지션 볼륨;
- 슬리피지* - 슬리피지.
팁:
실제 거래에서는 전문가 조언을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/158
