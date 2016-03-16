実際の著者

このエキスパートアドバイザーはCreating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）稿で示されたアイディアに基づいています。

内容

これはEURUSDとGBPUSDで取引されています。 MAが上向きの時に買い、MAが下向きの時に売ります。



資金管理のためには特別な機能を使用しています。テスト期間は去年でした。



入力パラメータ

Symb* - 銘柄

Trade* - 許容された取引

Per* - MA期間

ApPrice* - 適用される価格（デフォルトでは終値）

MaMethod* - 移動平均線の手法（デフォルトでは単純MA ）

StLoss* - ポイントでのストップロス

TkProfit* - ポイントでのテイクプロフィット

Lots* - ポジション数量

Slippage* - スリッページ









推奨

実際の取引での使用は推奨されていいません。