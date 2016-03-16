コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Multik - MetaTrader 5のためのエキスパート

Andrey Kornishkin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1320
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
multik.mq5 (26.93 KB) ビュー
実際の著者

このエキスパートアドバイザーはCreating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）稿で示されたアイディアに基づいています。

内容

これはEURUSDとGBPUSDで取引されています。 MAが上向きの時に買い、MAが下向きの時に売ります。

資金管理のためには特別な機能を使用しています。テスト期間は去年でした。

入力パラメータ

  • Symb* - 銘柄
  • Trade* - 許容された取引
  • Per* - MA期間
  • ApPrice* - 適用される価格（デフォルトでは終値）
  • MaMethod* - 移動平均線の手法（デフォルトでは単純MA ）
  • StLoss* - ポイントでのストップロス
  • TkProfit* - ポイントでのテイクプロフィット
  • Lots* - ポジション数量
  • Slippage* - スリッページ


多通貨エキスパートアドバイザー


多通貨エキスパートアドバイザー

推奨

実際の取引での使用は推奨されていいません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/158

