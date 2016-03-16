無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Multik - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者
このエキスパートアドバイザーはCreating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）稿で示されたアイディアに基づいています。
内容
これはEURUSDとGBPUSDで取引されています。
MAが上向きの時に買い、MAが下向きの時に売ります。
資金管理のためには特別な機能を使用しています。テスト期間は去年でした。
入力パラメータ
- Symb* - 銘柄
- Trade* - 許容された取引
- Per* - MA期間
- ApPrice* - 適用される価格（デフォルトでは終値）
- MaMethod* - 移動平均線の手法（デフォルトでは単純MA ）
- StLoss* - ポイントでのストップロス
- TkProfit* - ポイントでのテイクプロフィット
- Lots* - ポジション数量
- Slippage* - スリッページ
推奨
実際の取引での使用は推奨されていいません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/158
