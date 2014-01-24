代码库部分
EA

Multik - MetaTrader 5EA

真实作者:

本EA交易基于以下文章提供的思路 - 创建一个在若干工具上交易的 EA 交易程序.

它在 EURUSD 和 GBPUSD 日图上进行交易. 当 MA 向上时买入, 在 MA 向下时卖出.

它使用了特别的函数进行资金管理. 测试区间为去年.

输入参数:

  • Symb* - 交易品种;
  • Trade* - 允许交易;
  • Per* - MA 周期数;
  • ApPrice* - 应用价格类型 (默认为收盘价);
  • MaMethod* - 移动平均方法 (默认为简单移动平均);
  • StLoss* - 止损点数;
  • TkProfit* - 获利点数;
  • Lots* - 仓位交易量;
  • Slippage* - 滑点.


多币种EA交易


多币种EA交易

不推荐在实际交易中使用它.

