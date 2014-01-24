请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
本EA交易基于以下文章提供的思路 - 创建一个在若干工具上交易的 EA 交易程序.
它在 EURUSD 和 GBPUSD 日图上进行交易. 当 MA 向上时买入, 在 MA 向下时卖出.
它使用了特别的函数进行资金管理. 测试区间为去年.
输入参数:
- Symb* - 交易品种;
- Trade* - 允许交易;
- Per* - MA 周期数;
- ApPrice* - 应用价格类型 (默认为收盘价);
- MaMethod* - 移动平均方法 (默认为简单移动平均);
- StLoss* - 止损点数;
- TkProfit* - 获利点数;
- Lots* - 仓位交易量;
- Slippage* - 滑点.
推荐:
不推荐在实际交易中使用它.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/158
Dual_Trix_Upgrade2
在图表和指标窗口中数值进行两倍放大的 Dual Trix 指标.MartGreg
一个基于双MACD的EA交易, 它使用了对赌加倍(martingale)的资金管理系统.