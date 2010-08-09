Реальный автор:

Эксперт на основе советника Николая Косицына.

Мультивалютный эксперт торгует на двух валютных парах EURUSD и GBPUSD. Таймфрейм D1. Покупка, если МА растет, продажа, если МА убывает.



Используется функция управления капиталом. Период тестирования Last year.

Параметры:

Symb* - валютная пара;

Trade* - торговля по символу;

Per* - период простой скользящей средней;

ApPrice* - ценовая константа (цена закрытия);

MaMethod* - метод скользящей (простое усреднение);

StLoss* - стоплосс в пунктах;

TkProfit* - тейкпрофит в пунктах;

Lots* - объем позиции;

Slippage* - проскальзывание.

Советы:

Не рекомендуется использовать советник в реальной торговле.