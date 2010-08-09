CodeBaseРазделы
Multik - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Просмотров:
9884
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Эксперт на основе советника Николая Косицына.

Мультивалютный эксперт торгует на двух валютных парах EURUSD и GBPUSD. Таймфрейм D1. Покупка, если МА растет, продажа, если МА убывает.

Используется функция управления капиталом. Период тестирования Last year.

Параметры:

  • Symb* - валютная пара;
  • Trade* - торговля по символу;
  • Per* - период простой скользящей средней;
  • ApPrice* - ценовая константа (цена закрытия);
  • MaMethod* - метод скользящей (простое усреднение);
  • StLoss* - стоплосс в пунктах;
  • TkProfit* - тейкпрофит в пунктах;
  • Lots* - объем позиции;
  • Slippage* - проскальзывание.

Мультивалютный эксперт

Мультивалютный эксперт

Советы:

Не рекомендуется использовать советник в реальной торговле.

