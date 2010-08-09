Смотри, как бесплатно скачать роботов
Multik - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Эксперт на основе советника Николая Косицына.
Мультивалютный эксперт торгует на двух валютных парах EURUSD и GBPUSD. Таймфрейм D1. Покупка, если МА растет, продажа, если МА убывает.
Используется функция управления капиталом. Период тестирования Last year.
Параметры:
- Symb* - валютная пара;
- Trade* - торговля по символу;
- Per* - период простой скользящей средней;
- ApPrice* - ценовая константа (цена закрытия);
- MaMethod* - метод скользящей (простое усреднение);
- StLoss* - стоплосс в пунктах;
- TkProfit* - тейкпрофит в пунктах;
- Lots* - объем позиции;
- Slippage* - проскальзывание.
Советы:
Не рекомендуется использовать советник в реальной торговле.
