Expert Advisors

Multik - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
multik.mq5 (25.85 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ursprünglicher Autor:

Dieser Expert Advisor basiert auf der Idee, die im Artikel Creating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments vorgestellt wurde.

Er handelt den EURUSD und GBPUSD Tageschart. Er kauft wenn der MA steigt und verkauft wenn der MA fällt.

Er verwendet eine spezielle Funktion für das Money-Management. Die Testperiode war das letzte Jahr.

Eingabeparameter:

  • Symb* - Symbol
  • Trade* - Trade erlaubt
  • Per* - MA Periode
  • ApPrice* - angewendeter Kurs (standardmäßig Close)
  • MaMethod* - Moving Average Methode (standardmäßig Simple MA)
  • StLoss* - Stop Loss in Punkten
  • TkProfit* - Take Profit in Punkten
  • Lots* - Volumen der Position
  • Slippage* - Slippage

Abbildung:


Multicurrency Expert Advisor


Multicurrency Expert Advisor

Richtlinien:

Es wird nicht empfohlen ihn für den realen Handel zu verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/158

