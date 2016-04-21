Ursprünglicher Autor:

Dieser Expert Advisor basiert auf der Idee, die im Artikel Creating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments vorgestellt wurde.

Er handelt den EURUSD und GBPUSD Tageschart. Er kauft wenn der MA steigt und verkauft wenn der MA fällt.



Er verwendet eine spezielle Funktion für das Money-Management. Die Testperiode war das letzte Jahr.



Eingabeparameter:

Symb* - Symbol

Trade* - Trade erlaubt

Per* - MA Periode

ApPrice* - angewendeter Kurs (standardmäßig Close)

MaMethod* - Moving Average Methode (standardmäßig Simple MA)

StLoss* - Stop Loss in Punkten

TkProfit* - Take Profit in Punkten

Lots* - Volumen der Position

Slippage* - Slippage

Richtlinien:

Es wird nicht empfohlen ihn für den realen Handel zu verwenden.