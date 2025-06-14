Dual_Trix_Upgrade2

단일 심볼의 롱/숏 스왑을 모니터링하기 위한 간단한 유틸리티입니다. 브로커-딜러의 스왑이 계좌 통화 대신 포인트로 지정되어 있는 경우 이 유틸리티는 포인트를 계좌 통화로 자동 변환합니다. 수요일에는 스왑이 세 배로 증가합니다. 입력에서 수평 및 수직 정렬을 조정할 수 있습니다.

자동청산손익 전문가 조언자(EA)는 사전 정의된 수익 또는 손실 목표에 도달하면 모든 오픈 포지션을 청산하도록 설계된 MetaTrader 5의 강력한 자동화 도구입니다.