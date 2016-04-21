CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dual_Trix_Upgrade2 - Indikator für den MetaTrader 5

q_import | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1179
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Neue Version des Dual Trix Indikators. Der Dual Trix Indikator mit zweifach vergrößerten Werten im Chart und dem Indikatorfenster.

Abbildung:

Dual_Trix_Upgrade2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/157

MartGreg MartGreg

Ein Expert Advisor basierend auf zwei MACDs, er verwendet das Martingale Money-Management System.

Dual Trix UpGrade_1 Dual Trix UpGrade_1

Dual Trix Upgrade 1.

Multik Multik

Der Multicurrency Expert Advisor.

A Really Random Robot A Really Random Robot

Dieser Roboter verwendet einen Zufallszahlengenerator um zur Bestimmung der Richtung des Trades einfach das Werfen einer Münze zu simulieren. Er stellt ein Beispiel für einen minimalen Expert Advisor dar, der nach objektorientiertem Paradigma programmiert ist. Er bietet zudem eine Grundlage zur Quantifizierung des Nutzens von alternativen Einstiegsmethoden.