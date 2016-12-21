CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorZeroLAG_MA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
667
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Indicador ColorZeroLAG_MA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZeroLAG_MA_StDev.mq5.


Fig. 1. Indicador ColorZeroLAG_MA_StDev_HTF

Fig. 1. Indicador ColorZeroLAG_MA_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15145

ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF

Indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXdinMA_StDev_HTF ColorXdinMA_StDev_HTF

Indicador ColorXdinMA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagX10MA_StDev_HTF ColorZerolagX10MA_StDev_HTF

Indicador ColorZerolagX10MA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FineTuningMA_StDev_HTF FineTuningMA_StDev_HTF

Indicador FineTuningMA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.