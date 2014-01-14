Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto - Index Moving Average - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1673
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este Asesor Experto implementa la estrategia de trading, basada en el indicador Índice de Media Móvil - Index Moving Average(IMA), su sistema de gestión de capital depende del nivel de riesgo y un máximo de pérdida.
La estrategia
Para el trading se utilizan las barras diarias. Las señales se comprueban cuando aparece una nueva barra.
La fórmula es:
k=(ima0 – ima1)/|ima1|
donde ima0 es el valor actual del indicador IMA, ima1 es el valor previo del indicador IMA.
- Abre posición larga, cuando k>= 0,5;
- Abre posición corta, cuando k<= -0,5.
La gestión de la posición abierta está basada en el trailing stop, especificado en el valor del parámetro take.
El trade con pérdidas es cerrado, según lo especificado en el parámetro drop.
El tamaño de lote se modifica con el mínimo step hasta el valor especificado en el parámetro max_lots.
Si este valor es igual a 0, el lote puede ir desde el mínimo hasta el máximo permitido por el símbolo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/149
Este es el indicador Heiken Ashi, basado en el promedio de precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, promediados utilizando una Media Móvil Adaptable.Funciones de la Biblioteca Free Fuzzy Logic (Lógica Difusa)
Las funciones de la API de la biblioteca Free Fuzzy Logic (Lógica Difusa).
El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.Asesor Experto "Night"
Un Asesor Experto para operar durante la noche.