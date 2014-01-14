Asesor Experto - Index Moving Average

Este Asesor Experto implementa la estrategia de trading, basada en el indicador Índice de Media Móvil - Index Moving Average(IMA), su sistema de gestión de capital depende del nivel de riesgo y un máximo de pérdida.



La estrategia

Para el trading se utilizan las barras diarias. Las señales se comprueban cuando aparece una nueva barra.



La fórmula es:



k=(ima0 – ima1)/|ima1|

donde ima0 es el valor actual del indicador IMA, ima1 es el valor previo del indicador IMA.

Abre posición larga, cuando k>= 0,5;

Abre posición corta, cuando k<= -0,5.

La gestión de la posición abierta está basada en el trailing stop, especificado en el valor del parámetro take.

El trade con pérdidas es cerrado, según lo especificado en el parámetro drop.



El tamaño de lote se modifica con el mínimo step hasta el valor especificado en el parámetro max_lots.



Si este valor es igual a 0, el lote puede ir desde el mínimo hasta el máximo permitido por el símbolo.