Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto "Night" - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1406
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Escribí este Asesor Experto para comprobar la efectividad de operar durante la noche.
El Asesor Experto opera en EURUSD (M15), según las señales del indicador Estocástico. Utiliza una gestión de capital sencilla.
Recomendaciones:
- No se recomienda usar este Asesor Experto en cuentas reales!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/147
Indicador Index Moving Average
El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.Asesor Experto - Index Moving Average
Este Asesor Experto utiliza el indicador Índice de Media Móvil.
NRTR
El indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) dibuja la línea base (soporte y resistencia) y una línea para el objetivo.Dual Trix 15 y 30
Indicador Dual Trix : 2 Medias Móviles.