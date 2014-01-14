CodeBaseSecciones
Asesor Experto "Night" - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
1406
(38)
Escribí este Asesor Experto para comprobar la efectividad de operar durante la noche.

El Asesor Experto opera en EURUSD (M15), según las señales del indicador Estocástico. Utiliza una gestión de capital sencilla.


Resultados del Asesor Experto Night


Resultados del Asesor Experto Night

Recomendaciones:

  • No se recomienda usar este Asesor Experto en cuentas reales!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/147

