Ein Expert Advisor - Index Moving Average

Dieser Expert Advisor implementiert die Handelsstrategie auf Basis des Index Moving Average (IMA) Indikators. Sein Money-Management System ist abhängig vom angegebenen Risiko und der Verlustgröße.



Die Strategie

Der Tageschart wird für den Handel verwendet. Die Signalprüfung erfolgt sobald ein neuer Balken erscheint.



Die Formel lautet:



k=(ima0 – ima1)/|ima1|

wobei ima0 – der aktuelle Wert des IMA Indikators, ima1 – ist der vorherige Wert des IMA Indikators.

Long Positionen eröffnen wenn k>= 0,5;

Short Positionen eröffnen wenn k<= -0,5.

Das Management von offenen Positionen basiert auf einem nachgezogenen Stop, angegeben durch den Wert des take Parameters.

Ein Verlusttrade wird gemäß dem angegebenen drop Parameter geschlossen.



Die Stückzahl wird mit dem Wert des Parameters max_lots geändert, bei Abrundung auf den nächstkleineren möglichen Wert.



Ist dieser Wert gleich Null kann die Stückzahl vom Minimum bis zum Maximum der erlaubten Spanne für dieses Symbol liegen.

Abbildung:

