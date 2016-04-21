und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ein Expert Advisor - Index Moving Average - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1653
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor implementiert die Handelsstrategie auf Basis des Index Moving Average (IMA) Indikators. Sein Money-Management System ist abhängig vom angegebenen Risiko und der Verlustgröße.
Die Strategie
Der Tageschart wird für den Handel verwendet. Die Signalprüfung erfolgt sobald ein neuer Balken erscheint.
Die Formel lautet:
k=(ima0 – ima1)/|ima1|
wobei ima0 – der aktuelle Wert des IMA Indikators, ima1 – ist der vorherige Wert des IMA Indikators.
- Long Positionen eröffnen wenn k>= 0,5;
- Short Positionen eröffnen wenn k<= -0,5.
Das Management von offenen Positionen basiert auf einem nachgezogenen Stop, angegeben durch den Wert des take Parameters.
Ein Verlusttrade wird gemäß dem angegebenen drop Parameter geschlossen.
Die Stückzahl wird mit dem Wert des Parameters max_lots geändert, bei Abrundung auf den nächstkleineren möglichen Wert.
Ist dieser Wert gleich Null kann die Stückzahl vom Minimum bis zum Maximum der erlaubten Spanne für dieses Symbol liegen.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/149
Ein Expert Advisor für den Handel während der Nacht.Index Moving Average
Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.
Dies ist der Heiken Ashi Indikator, basierend auf den durchschnittlichen Kursen für Open, High, Low und Close. Es wird der Adaptive Moving Average benutzt.Freie Fuzzy Logic Library Funktionen
Die API Funktionen zur Freien Fuzzy Logic Library.