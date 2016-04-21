CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Ein Expert Advisor - Index Moving Average - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1653
Rating:
(43)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
ima.mq5 (1.76 KB) ansehen
ima_expert.mq5 (6.96 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor implementiert die Handelsstrategie auf Basis des Index Moving Average (IMA) Indikators. Sein Money-Management System ist abhängig vom angegebenen Risiko und der Verlustgröße.

Die Strategie

Der Tageschart wird für den Handel verwendet. Die Signalprüfung erfolgt sobald ein neuer Balken erscheint.

Die Formel lautet:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

wobei ima0 – der aktuelle Wert des IMA Indikators, ima1 – ist der vorherige Wert des IMA Indikators.

  • Long Positionen eröffnen wenn k>= 0,5;
  • Short Positionen eröffnen wenn k<= -0,5.

Das Management von offenen Positionen basiert auf einem nachgezogenen Stop, angegeben durch den Wert des take Parameters.
Ein Verlusttrade wird gemäß dem angegebenen drop Parameter geschlossen.

Die Stückzahl wird mit dem Wert des Parameters max_lots geändert, bei Abrundung auf den nächstkleineren möglichen Wert.

Ist dieser Wert gleich Null kann die Stückzahl vom Minimum bis zum Maximum der erlaubten Spanne für dieses Symbol liegen.

Abbildung:

Ein Expert Advisor - Index Moving Average

Ein Expert Advisor - Index Moving Average

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/149

Der "Night" Expert Advisor Der "Night" Expert Advisor

Ein Expert Advisor für den Handel während der Nacht.

Index Moving Average Index Moving Average

Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.

Heiken Ashi On Adaptive Moving Average Heiken Ashi On Adaptive Moving Average

Dies ist der Heiken Ashi Indikator, basierend auf den durchschnittlichen Kursen für Open, High, Low und Close. Es wird der Adaptive Moving Average benutzt.

Freie Fuzzy Logic Library Funktionen Freie Fuzzy Logic Library Funktionen

Die API Funktionen zur Freien Fuzzy Logic Library.