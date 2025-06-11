전문가 - 지수 이동평균

이 전문가 어드바이저는 위험 수준과 허용 가능한 손실 수준에 따라 로트 크기 제어 시스템을 사용하여 지수 이동 평균(IMA) 지표로 거래하는 전략을 구현합니다.

거래 규칙:

거래는 일일 차트에서 이루어집니다. 신호는 새 막대가 열릴 때 확인됩니다.

신호 계산 공식:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

여기서:

여기서 ima0은 IMA 지표의 현재 값, ima1은 IMA 지표의 이전 값입니다.

k>= 0.5에서 롱 포지션 개시;

k<= -0.5에서 숏 포지션 개시;

오픈 포지션은 테이크 변수에 설정된 후행 스톱 레벨에 의해 관리됩니다.

손실 주문의 청산은 드롭 변수에 지정된 레벨에 의해 수행됩니다.

랏 거래량 관리는 최소 랏에서 max_lots 변수에 지정된 값까지 범위 내에서 수행됩니다.



변수에 0 값을 지정하면 로트는 특정 상품의 최소 거래량에서 최대 거래량까지의 값을 취합니다.