EA

一个EA交易 - 索引移动平均 - MetaTrader 5EA

Vladimir Mikhailov
\MQL5\Indicators\
ima.mq5 (1.76 KB)
ima_expert.mq5 (6.96 KB)
本EA交易基于索引移动平均(IMA)指标实现其交易策略, 它的资金管理系统依赖于指定的风险和损失大小.

策略

使用每日图柱形进行交易. 当新柱出现时进行信号检查.

公式为:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

其中 ima0 – IMA 指标当前值, ima1 – IMA 指标前一柱的值.

  • 当 k>= 0.5 建立买入仓位;
  • 当 k<= -0.5 建立卖出仓位.

开启仓位的管理基于追踪止损, 在take参数中指定.
根据drop参数的指定, 会关闭亏损的交易.

手数的大小可以以最小步长增加到以max_lots参数指定的数值.

如果此数值为0, 手数可以是该交易品种允许的最小值直到最大值.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/149

