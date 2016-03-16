無料でロボットをダウンロードする方法を見る
エキスパートアドバイザー- インデックス移動平均線
内容
このエキスパートアドバイザー はインデックス移動平均線(IMA)インディケータに基づいた取引ストラテジーを実装し、その資金管理システムはリスクと損失サイズによって違います。.
ストラテジー
取引には日足が使われます。シグナルは新しいバーが表示されているときにチェックされます。
数式は次の通りです。
k=(ima0 – ima1)/|ima1|
ここで ima0 はIMAインディケータの現在値で、ima1は1つ前のIMAインディケータの値です。
- k>= 0,5の場合にロングポジションを開きます
- k<= -0,5の場合にショートポジションを開きます
ポジション管理はtakeパラメータで指定されたトレールストップに基づきます。
負けトレードは指定されたdropパラメータに基づいて決済されます。
ロットサイズは、max_lotsパラメータで指定された値への最小限のステップアップに変更されます。
この値が0に等しい場合、銘柄に許さた最大値の最小になれます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/149
インデックス移動平均
このインディケータは、単純移動平均の変化率を示しています。NRTR
NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）インディケータは、基線（支持線と抵抗線）と目標線を描画します。
適応移動平均の平均足
これは、適応型移動平均を用いて平均された始値、高値、低値および終値に基づいた平均足です。無償ファジー論理ライブラリ関数
無償ファジー論理ライブラリのAPI関数です。