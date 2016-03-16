エキスパートアドバイザー- インデックス移動平均線

内容



このエキスパートアドバイザー はインデックス移動平均線(IMA)インディケータに基づいた取引ストラテジーを実装し、その資金管理システムはリスクと損失サイズによって違います。.



ストラテジー

取引には日足が使われます。シグナルは新しいバーが表示されているときにチェックされます。



数式は次の通りです。



k=(ima0 – ima1)/|ima1|

ここで ima0 はIMAインディケータの現在値で、ima1は1つ前のIMAインディケータの値です。

k>= 0,5の場合にロングポジションを開きます

k<= -0,5の場合にショートポジションを開きます

ポジション管理はtakeパラメータで指定されたトレールストップに基づきます。

負けトレードは指定されたdropパラメータに基づいて決済されます。



ロットサイズは、max_lotsパラメータで指定された値への最小限のステップアップに変更されます。



この値が0に等しい場合、銘柄に許さた最大値の最小になれます。