ポケットに対して
エキスパート

エキスパートアドバイザー- インデックス移動平均線 - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

このエキスパートアドバイザー はインデックス移動平均線(IMA)インディケータに基づいた取引ストラテジーを実装し、その資金管理システムはリスクと損失サイズによって違います。.

ストラテジー

取引には日足が使われます。シグナルは新しいバーが表示されているときにチェックされます。

数式は次の通りです。

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

ここで ima0 はIMAインディケータの現在値で、ima1は1つ前のIMAインディケータの値です。

  • k>= 0,5の場合にロングポジションを開きます
  • k<= -0,5の場合にショートポジションを開きます

ポジション管理はtakeパラメータで指定されたトレールストップに基づきます。
負けトレードは指定されたdropパラメータに基づいて決済されます。

ロットサイズは、max_lotsパラメータで指定された値への最小限のステップアップに変更されます。

この値が0に等しい場合、銘柄に許さた最大値の最小になれます。

