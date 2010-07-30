Эксперт - Index Moving Average

Данный советник реализует стратегию торговли по индикатору Index Moving Average (IMA) с системой управления величиной лота в зависимости от уровня риска и приемлемого уровня потерь.

Правила торговли:

Торговля ведется на дневном графике. Сигналы проверяются при открытии нового бара.

Формула вычисления сигнала:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

где:

где ima0 – текущее значение индикатора IMA, ima1 – предыдущее значение индикатора IMA.

Открытие длинной позиции при k>= 0,5;

Открытие короткой позиции при k<= -0,5;

Управление открытой позицией производятся по уровню трейлинг стоп, заданному в переменной take.

Закрытие убыточного ордера производится по уровню, заданному в переменной drop.

Управление объемом лота производится в пределах от минимального лота до величины, указанной в переменной max_lots.



Если в переменной указано значение 0, то лот принимает значение от минимального до максимального объема по конкретному инструменту.