Эксперт - Index Moving Average - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov
12135
(43)
Данный советник реализует стратегию торговли по индикатору Index Moving Average (IMA) с системой управления величиной лота в зависимости от уровня риска и приемлемого уровня потерь.

Правила торговли:

Торговля ведется на дневном графике. Сигналы проверяются при открытии нового бара.

Формула вычисления сигнала:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

где:

где ima0 – текущее значение индикатора IMA, ima1 – предыдущее значение индикатора IMA.

  • Открытие длинной позиции при k>= 0,5;
  • Открытие короткой позиции при k<= -0,5;

Управление открытой позицией производятся по уровню трейлинг стоп, заданному в переменной take.
Закрытие убыточного ордера производится по уровню, заданному в переменной drop.

Управление объемом лота производится в пределах от минимального лота до величины, указанной в переменной max_lots.

Если в переменной указано значение 0, то лот принимает значение от минимального до максимального объема по конкретному инструменту.

