Эксперт - Index Moving Average - эксперт для MetaTrader 5
Данный советник реализует стратегию торговли по индикатору Index Moving Average (IMA) с системой управления величиной лота в зависимости от уровня риска и приемлемого уровня потерь.
Правила торговли:
Торговля ведется на дневном графике. Сигналы проверяются при открытии нового бара.
Формула вычисления сигнала:
k=(ima0 – ima1)/|ima1|
где:
где ima0 – текущее значение индикатора IMA, ima1 – предыдущее значение индикатора IMA.
- Открытие длинной позиции при k>= 0,5;
- Открытие короткой позиции при k<= -0,5;
Управление открытой позицией производятся по уровню трейлинг стоп, заданному в переменной take.
Закрытие убыточного ордера производится по уровню, заданному в переменной drop.
Управление объемом лота производится в пределах от минимального лота до величины, указанной в переменной max_lots.
Если в переменной указано значение 0, то лот принимает значение от минимального до максимального объема по конкретному инструменту.
