Indicadores

Heiken Ashi en Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Este es el indicador Heiken Ashi, basado en el promedio de precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, promediados utilizando una Media Móvil Adaptable Adaptive Moving Average (AMA).

Los parámetros de entrada son los mismos que los de AMA.

Heiken Ashi en Adaptive Moving Average

