Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Heiken Ashi en Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1859
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este es el indicador Heiken Ashi, basado en el promedio de precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, promediados utilizando una Media Móvil Adaptable Adaptive Moving Average (AMA).
Los parámetros de entrada son los mismos que los de AMA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/150
Funciones de la Biblioteca Free Fuzzy Logic (Lógica Difusa)
Las funciones de la API de la biblioteca Free Fuzzy Logic (Lógica Difusa).spread_on_chart
El indicador spread_on_chart muestra los valores actuales de spread, nivel de stop y nivel de congelación.
Asesor Experto - Index Moving Average
Este Asesor Experto utiliza el indicador Índice de Media Móvil.Indicador Index Moving Average
El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.