Indicador Index Moving Average

El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.

La dirección del indicador coincide con la dirección de las barras diarias. Los extremos locales del indicador corresponden a los puntos de reversión de la tendencia local.



Es un indicador adelantado, muestra el ritmo del cambio en los precios y el posible punto de reversión.







El valor del indicador se calcula como la razon entre el precio actual y el valor de la media móvil simple (promediada n días) menos 1:



iMA=Price0/MA(n)0-1

Sugerencias: Diario, Periodo=5, precio aplicado= (H+L)/2.