Indicador Index Moving Average - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.
La dirección del indicador coincide con la dirección de las barras diarias. Los extremos locales del indicador corresponden a los puntos de reversión de la tendencia local.
Es un indicador adelantado, muestra el ritmo del cambio en los precios y el posible punto de reversión.
El valor del indicador se calcula como la razon entre el precio actual y el valor de la media móvil simple (promediada n días) menos 1:
iMA=Price0/MA(n)0-1
Sugerencias: Diario, Periodo=5, precio aplicado= (H+L)/2.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/146
