CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador Index Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1296
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
ima.mq5 (1.76 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.

La dirección del indicador coincide con la dirección de las barras diarias. Los extremos locales del indicador corresponden a los puntos de reversión de la tendencia local.

Es un indicador adelantado, muestra el ritmo del cambio en los precios y el posible punto de reversión.

Indicador Index Moving Average

El valor del indicador se calcula como la razon entre el precio actual y el valor de la media móvil simple (promediada n días) menos 1:

iMA=Price0/MA(n)0-1

Sugerencias: Diario, Periodo=5, precio aplicado= (H+L)/2.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/146

Asesor Experto - Index Moving Average Asesor Experto - Index Moving Average

Este Asesor Experto utiliza el indicador Índice de Media Móvil.

Heiken Ashi en Adaptive Moving Average Heiken Ashi en Adaptive Moving Average

Este es el indicador Heiken Ashi, basado en el promedio de precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, promediados utilizando una Media Móvil Adaptable.

Asesor Experto "Night" Asesor Experto "Night"

Un Asesor Experto para operar durante la noche.

NRTR NRTR

El indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) dibuja la línea base (soporte y resistencia) y una línea para el objetivo.