Indicadores

Dual Trix 15 y 30 - indicador para MetaTrader 5

q_import | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
q_import
Visualizaciones:
1412
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
monster_v2.mq5 (4.3 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador Dual Trix: 2 Medias Móviles.

Dual Trix 15 y 30

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/144

