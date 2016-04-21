und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Der "Night" Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1235
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ich entwickelte diesen Expert Advisor zur Überprüfung des effektiven Handels während der Nacht.
Ein Expert Advisor handelt den EURUSD (M15) gemäß den Signalen des Stochastik Indikators. Er verwendet ein einfaches Money-Management System.
Abbildung:
Richtlinien:
- Es wird nicht empfohlen diesen Expert Advisor für den realen Handel zu verwenden!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/147
Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.NRTR
Der NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator zeichnet die Basislinie (Unterstützung und Widerstand) und eine Ziellinie.
Dieser Expert Advisor verwendet den Index Moving Average Indikator.Heiken Ashi On Adaptive Moving Average
Dies ist der Heiken Ashi Indikator, basierend auf den durchschnittlichen Kursen für Open, High, Low und Close. Es wird der Adaptive Moving Average benutzt.