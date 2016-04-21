CodeBaseKategorien
Der "Night" Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Ich entwickelte diesen Expert Advisor zur Überprüfung des effektiven Handels während der Nacht.

Ein Expert Advisor handelt den EURUSD (M15) gemäß den Signalen des Stochastik Indikators. Er verwendet ein einfaches Money-Management System.

Abbildung:


Die Night Expert Advisor Testergebnisse


Richtlinien:

  • Es wird nicht empfohlen diesen Expert Advisor für den realen Handel zu verwenden!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/147

