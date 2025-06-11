코드베이스섹션
Experts

어드바이저 "밤" - MetaTrader 5용 expert

Andrey Kornishkin
조회수:
116
평가:
(38)
게시됨:
night.mq5 (8 KB) 조회
night.mq5 (8 KB)
저는 야간 트레이딩의 효과를 테스트하기 위해 이 전문가용 어드바이저를 작성했습니다.

전문가 조언자는 EURUSD 통화쌍에서 15분 주기로 스토캐스틱 지표의 신호에 따라 거래합니다. 가장 간단한 매니지먼트 시스템을 사용합니다.

전문가 자문가의 밤

전문가 자문가의 밤

팁:

  • 실제 거래에서는 전문가 조언자를 사용하지 않는 것이 좋습니다!

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/147

