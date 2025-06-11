거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
어드바이저 "밤"
저는 야간 트레이딩의 효과를 테스트하기 위해 이 전문가용 어드바이저를 작성했습니다.
전문가 조언자는 EURUSD 통화쌍에서 15분 주기로 스토캐스틱 지표의 신호에 따라 거래합니다. 가장 간단한 매니지먼트 시스템을 사용합니다.
팁:
- 실제 거래에서는 전문가 조언자를 사용하지 않는 것이 좋습니다!
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/147
BreakRevertPro EA Adaptive Trading Edge for Breakout Mean Reversion
브레이크 리버트 프로 EA는 변동성이 큰 시장에서 유연한 거래를 위해 브레이크 아웃 및 평균 복귀 전략과 적응형 SL/TP 및 다중 시간대 ATR 후행 중지를 병합합니다.Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone
메타트레이더 5용 사용자 지정 MACD는 휴대폰으로 전송되는 실시간 신호 알림으로 기존 MACD를 개선했습니다. 사용자 지정 가능한 매개변수, 직관적인 시각자료, 자동 매수/매도 알림으로 추세와 반전을 감지할 수 있습니다.
전문가 - 지수 이동평균
지수 이동 평균 지표로 트레이딩하는 전문가 어드바이저.적응 이동 평균에 대한 하이켄 아시
실제 가격이 아닌 시가, 고가, 저가, 종가에 적용된 적응 평균 수치를 기반으로 하는 하이켄 아시 지표입니다.