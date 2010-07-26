Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник "Night" - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5876
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Я написал данный советник для того, чтобы проверить эффективность торговли в ночное время.
Советник торгует на валютной паре EURUSD, таймфрейм 15 минут, по сигналам индикатора Stochastic. Использует простейшую систему манименеджмента.
Советы:
- Советник не рекомендуется использовать в реальной торговле!
NRTR
Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) рисует базовую линию (линию поддержки или сопротивления) и линию цели.Dual Trix (15/30)
Двойной индикатор Trix: 2 скользящие средние.
Индикатор Index Moving Average
Индикатор показывает темп изменения простой скользящей средней.Эксперт - Index Moving Average
Советник, торгующий по индикатору Index Moving Average.