Советник "Night" - эксперт для MetaTrader 5

Я написал данный советник для того, чтобы проверить эффективность торговли в ночное время.

Советник торгует на валютной паре EURUSD, таймфрейм 15 минут, по сигналам индикатора Stochastic. Использует простейшую систему манименеджмента.

Советы:

  • Советник не рекомендуется использовать в реальной торговле!
NRTR NRTR

Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) рисует базовую линию (линию поддержки или сопротивления) и линию цели.

Dual Trix (15/30) Dual Trix (15/30)

Двойной индикатор Trix: 2 скользящие средние.

Индикатор Index Moving Average Индикатор Index Moving Average

Индикатор показывает темп изменения простой скользящей средней.

Эксперт - Index Moving Average Эксперт - Index Moving Average

Советник, торгующий по индикатору Index Moving Average.