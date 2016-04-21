CodeBaseKategorien
iMAFan - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1049
(28)
imafan.mq5 (6.63 KB) ansehen
Ein farbiger Fächer der Gleitenden Durchschnitte.

Abbildung:

iMAFan

Paramter:
  • MAMethod - МА Methode
  • MAPrice - МА angewendeter Kurs
  • PeriodFrom - МА kleinste Periode
  • PeriodStep - МА Schrittweite der Periode
  • Count - Anzahl der МАs (max. Wert=512)
  • Colors - Anzahl der Farben (max. Wert=6);
  • Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - colors.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/141

