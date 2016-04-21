Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iMAFan - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1049
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein farbiger Fächer der Gleitenden Durchschnitte.
Abbildung:
Paramter:
- MAMethod - МА Methode
- MAPrice - МА angewendeter Kurs
- PeriodFrom - МА kleinste Periode
- PeriodStep - МА Schrittweite der Periode
- Count - Anzahl der МАs (max. Wert=512)
- Colors - Anzahl der Farben (max. Wert=6);
- Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - colors.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/141
