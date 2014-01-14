Indicador Heiken Ashi con suavizado. Dependiendo de los parámetros puede ser visualizado como barras o velas.

Puede dibujar barras de HeikenAshi (Fig. 1), y barras de precio estándar (o velas), coloreadas como barras de Heiken Ashi (Fig. 2).

Figura 1. Barras de HeikenAshi



Figura 2. Barras de precios, coloreadas como barras de Heiken Ashi

