Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iHeikenAshiSm - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2189
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Heiken Ashi con suavizado. Dependiendo de los parámetros puede ser visualizado como barras o velas.
Puede dibujar barras de HeikenAshi (Fig. 1), y barras de precio estándar (o velas), coloreadas como barras de Heiken Ashi (Fig. 2).
Figura 1. Barras de HeikenAshi
Figura 2. Barras de precios, coloreadas como barras de Heiken Ashi
- Variant - bars (candles): barras de Heiken Ashi o barras estándar de precio (candles);
- Type - tipo de dibujo: barras o velas;
- MAPeriod - periodo МА;
- MAMethod - método МА;
- SmPeriod - periodo de suavizado;
- SmMethod - método de suavizado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/142
CMIDI
Clase para reproducir música con el dispositivo MIDI.iMAFan
Un colorido abanico de medias móviles.
Un Asesor Experto, basado en la Estrategia de Forex "método Puria"
Un Asesor Experto, basado en la Estrategia de Forex "método Puria"MD5 Hash
Cálculo del hash MD5 de una cadena de 32 dígitos a partir de un array de bytes.