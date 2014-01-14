CodeBaseSecciones
iHeikenAshiSm - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2189
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
iheikenashism.mq5 (10.52 KB) ver
Indicador Heiken Ashi con suavizado. Dependiendo de los parámetros puede ser visualizado como barras o velas.

Puede dibujar barras de HeikenAshi (Fig. 1), y barras de precio estándar (o velas), coloreadas como barras de Heiken Ashi (Fig. 2).

Figura 1. Barras de HeikenAshi

Figura 2. Barras de precios, coloreadas como barras de Heiken Ashi

Parámetros:
  • Variant - bars (candles): barras de Heiken Ashi o barras estándar de precio (candles);
  • Type - tipo de dibujo: barras o velas;
  • MAPeriod - periodo МА;
  • MAMethod - método МА;
  • SmPeriod - periodo de suavizado;
  • SmMethod - método de suavizado.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/142

