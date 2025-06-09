거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
다양한 색상의 이동 평균 팬입니다.
매개변수:
- MAMethod - MA 방법;
- MAPrice - MA 가격;
- PeriodFrom - MA의 최소 기간;
- PeriodStep - MA 기간 변경 단계;
- Count - МА 개수(최대값은 512);
- Colors - 색상 수(최대값은 6);
- 색상_1, 색상_2, 색상_3, 색상_4, 색상_5, 색상_6 - 색상.
Daily Vertical Lines
차트에 일별 세로선과 요일 레이블을 그립니다.일일 트렌드
차트 시간에 따라 그날의 추세를 표시하는 인디케이터입니다. 화면에서 텍스트의 색상과 위치를 사용자 지정할 수 있습니다.
iUniMA
모든 유형의 평균을 선택할 수 있는 범용 이동평균(메타트레이더 5 터미널에 내장된 평균 중에서 선택 가능).아이스토캐스틱오브오브스크
메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.