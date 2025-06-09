코드베이스섹션
iMAFan - MetaTrader 5용 지표

imafan.mq5 (6.67 KB)
다양한 색상의 이동 평균 팬입니다.

iMAFan

매개변수:

  • MAMethod - MA 방법;
  • MAPrice - MA 가격;
  • PeriodFrom - MA의 최소 기간;
  • PeriodStep - MA 기간 변경 단계;
  • Count - МА 개수(최대값은 512);
  • Colors - 색상 수(최대값은 6);
  • 색상_1, 색상_2, 색상_3, 색상_4, 색상_5, 색상_6 - 색상.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/141

