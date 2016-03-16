無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iMAFan - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
移動平均線のカラフルなファン
パラメータ：
- MAMethod - МА手法
- MAPrice - МА適応価格
- PeriodFrom - МА最小l期間
- PeriodStep - МА期間ステップ
- Count - МА数（最大値=512）
- Colors - 色数（最大値=6）
- Color_1、Color_2、Color_3、Color_4、Color_5、Color_6 - 色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/141
