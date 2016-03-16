コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iMAFan - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

移動平均線のカラフルなファン

iMAFan

パラメータ：
  • MAMethod - МА手法
  • MAPrice - МА適応価格
  • PeriodFrom - МА最小l期間
  • PeriodStep - МА期間ステップ
  • Count - МА数（最大値=512）
  • Colors - 色数（最大値=6）
  • Color_1、Color_2、Color_3、Color_4、Color_5、Color_6 - 色

