iMAFan - MetaTrader 5脚本

imafan.mq5 (6.63 KB) 预览
一款彩色扇形 均线

iMAFan

参数:
  • MAMethod - MA 方法;
  • MAPrice - MA 适用价格;
  • PeriodFrom - MA 最小周期;
  • PeriodStep - MA 周期步长;
  • Count - 均线数量 (最大值=512);
  • Colors - 彩色数量 (最大值=6);
  • Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - 颜色.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/141

