喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款彩色扇形 均线。
参数:
- MAMethod - MA 方法;
- MAPrice - MA 适用价格;
- PeriodFrom - MA 最小周期;
- PeriodStep - MA 周期步长;
- Count - 均线数量 (最大值=512);
- Colors - 彩色数量 (最大值=6);
- Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - 颜色.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/141
