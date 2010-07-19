CodeBaseРазделы
iMAFan - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
4174
(28)
Разноцветный веер из скользящих средних.

iMAFan

Параметры:

  • MAMethod - метод МА;
  • MAPrice - цена МА;
  • PeriodFrom - минимальный период МА;
  • PeriodStep - шаг изменения периода МА;
  • Count - количество МА (максимальное значение 512);
  • Colors - количество цветов (максимальное значение 6);
  • Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - цвета.
