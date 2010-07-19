Смотри, как бесплатно скачать роботов
iMAFan - индикатор для MetaTrader 5
Разноцветный веер из скользящих средних.
Параметры:
- MAMethod - метод МА;
- MAPrice - цена МА;
- PeriodFrom - минимальный период МА;
- PeriodStep - шаг изменения периода МА;
- Count - количество МА (максимальное значение 512);
- Colors - количество цветов (максимальное значение 6);
- Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - цвета.
