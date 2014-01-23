通用均线, 它允许选择包含于 MetaTrader 5 客户终端中的任意类型 均线。

MAMethod - MA 类型;

- MA 类型; MAPeriod - 周期;

- 周期; MAPrice - 适用价格.

AMAFast - 对于 AMA 的快速 EMA 周期;

- 对于 AMA 的快速 EMA 周期; AMASlow - 对于 AMA 的慢速 EMA 周期;

- 对于 AMA 的慢速 EMA 周期; CMOPeriod - 对于 VIDYA (比较在客户端 Vidya 指标属性, Vidya 参数的顺序被改变) 的CMO 周期.

均线名字, 它的周期, 适用价格以及其它参数显示在弹出帮助中。