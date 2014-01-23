请观看如何免费下载自动交易
通用均线, 它允许选择包含于 MetaTrader 5 客户终端中的任意类型 均线。
- MAMethod - MA 类型;
- MAPeriod - 周期;
- MAPrice - 适用价格.
- AMAFast - 对于 AMA 的快速 EMA 周期;
- AMASlow - 对于 AMA 的慢速 EMA 周期;
- CMOPeriod - 对于 VIDYA (比较在客户端 Vidya 指标属性, Vidya 参数的顺序被改变) 的CMO 周期.
均线名字, 它的周期, 适用价格以及其它参数显示在弹出帮助中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/139
