iUniMA - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
已发布:
已更新:
通用均线, 它允许选择包含于 MetaTrader 5 客户终端中的任意类型 均线

主要参数:
  • MAMethod - MA 类型;
  • MAPeriod - 周期;
  • MAPrice - 适用价格.
附加参数:
  • AMAFast - 对于 AMA 的快速 EMA 周期;
  • AMASlow - 对于 AMA 的慢速 EMA 周期;
  • CMOPeriod - 对于 VIDYA (比较在客户端 Vidya 指标属性, Vidya 参数的顺序被改变) 的CMO 周期.

均线名字, 它的周期, 适用价格以及其它参数显示在弹出帮助中。

iUniMA (通用均线) 指标

一款 EA, 基于 "Puria 方法" 外汇交易策略。

这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器。这个 MACD 指标作为使用示例。

所有的随机振荡器类指标, 包含于 MetaTrader 5 客户终端中。

一款彩色扇形均线。