거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
메타트레이더 5 터미널에 내장된 평균 중에서 원하는 유형의 평균을 선택할 수 있는 범용 이동평균:
- 단순;
- 지수;
- 평활;
- 선형 가중;
- AMA (적응 이동 평균);
- DEMA (이중 지수 이동 평균);
- FRAMA (프랙탈 적응 이동 평균);
- TEMA (삼중 지수 이동 평균);
- VIDYA (가변 지수 다이나믹 평균).
- MAMethod - 유형;
- MAPeriod - 기간;
- MAPrice - 가격.
- AMAFast - AMA에 대한 빠른 EMA 기간;
- AMASlow - AMA에 대한 느린 EMA 기간;
- CMOPeriod - VIDYA의 CMO 기간(Vidya 매개변수의 순서는 터미널의 Vidya 속성 창에서 해당 위치와 비교하여 변경되었습니다).
도구 설명(마우스 포인터를 선 위에 올려놓으면)에는 MA, 기간, 가격 유형 및 기타 추가 매개변수(사용된 경우)의 이름이 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/139
iMAFan
이동 평균의 다채로운 팬입니다.Daily Vertical Lines
차트에 일별 세로선과 요일 레이블을 그립니다.
아이스토캐스틱오브오브스크
메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.BBMA - Bollinger Band Moving Average
BBMA 전략에 필요한 모든 지표를 단일 지표로 제공합니다.