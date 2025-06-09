코드베이스섹션
iUniMA - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
iunima_v2.mq5 (6.57 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
메타트레이더 5 터미널에 내장된 평균 중에서 원하는 유형의 평균을 선택할 수 있는 범용 이동평균:

주요 매개변수:
  • MAMethod - 유형;
  • MAPeriod - 기간;
  • MAPrice - 가격.
추가 매개변수:
  • AMAFast - AMA에 대한 빠른 EMA 기간;
  • AMASlow - AMA에 대한 느린 EMA 기간;
  • CMOPeriod - VIDYA의 CMO 기간(Vidya 매개변수의 순서는 터미널의 Vidya 속성 창에서 해당 위치와 비교하여 변경되었습니다).

도구 설명(마우스 포인터를 선 위에 올려놓으면)에는 MA, 기간, 가격 유형 및 기타 추가 매개변수(사용된 경우)의 이름이 표시됩니다.

iUniMA

iMAFan iMAFan

이동 평균의 다채로운 팬입니다.

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

차트에 일별 세로선과 요일 레이블을 그립니다.

아이스토캐스틱오브오브스크 아이스토캐스틱오브오브스크

메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

BBMA 전략에 필요한 모든 지표를 단일 지표로 제공합니다.