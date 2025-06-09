메타트레이더 5 터미널에 내장된 평균 중에서 원하는 유형의 평균을 선택할 수 있는 범용 이동평균:

단순;

지수;

평활;

선형 가중;

AMA (적응 이동 평균);

DEMA (이중 지수 이동 평균);

FRAMA (프랙탈 적응 이동 평균);

TEMA (삼중 지수 이동 평균);

VIDYA (가변 지수 다이나믹 평균).



MAMethod - 유형;

- 유형; MAPeriod - 기간;

- 기간; MAPrice - 가격.

AMAFast - AMA에 대한 빠른 EMA 기간;

- AMA에 대한 빠른 EMA 기간; AMASlow - AMA에 대한 느린 EMA 기간;

- AMA에 대한 느린 EMA 기간; CMOPeriod - VIDYA의 CMO 기간(Vidya 매개변수의 순서는 터미널의 Vidya 속성 창에서 해당 위치와 비교하여 변경되었습니다).

도구 설명(마우스 포인터를 선 위에 올려놓으면)에는 MA, 기간, 가격 유형 및 기타 추가 매개변수(사용된 경우)의 이름이 표시됩니다.