Индикаторы

iUniMA - индикатор для MetaTrader 5

Универсальная скользящая средняя с выбором любого типа средней из встроенных в терминал MetaTrader 5:

Основные параметры:
  • MAMethod - тип;
  • MAPeriod - период;
  • MAPrice - цена.
Дополнительные параметры:
  • AMAFast - период быстрой EMA для AMA;
  • AMASlow - период медленной EMA для AMA;
  • CMOPeriod - период CMO для VIDYA (порядок параметров Vidya изменен по сравнению с их расположением в окне свойств Vidya в терминале).

Во всплывающей подсказке (при наведении указателя мыши на линию) отображается название МА, период, тип цены и остальные дополнительные параметры, если они используются.

