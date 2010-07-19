Универсальная скользящая средняя с выбором любого типа средней из встроенных в терминал MetaTrader 5:

Simple;

Exponential;

Smoothed;

Linear Weighted;

AMA (Adaptive Moving Average);

DEMA (Double Exponential Moving Average);

FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average);

TEMA (Triple Exponential Moving Average);

VIDYA (Variable Index DYnamic Average).



MAMethod - тип;

- тип; MAPeriod - период;

- период; MAPrice - цена.

AMAFast - период быстрой EMA для AMA;

- период быстрой EMA для AMA; AMASlow - период медленной EMA для AMA;

- период медленной EMA для AMA; CMOPeriod - период CMO для VIDYA (порядок параметров Vidya изменен по сравнению с их расположением в окне свойств Vidya в терминале).

Во всплывающей подсказке (при наведении указателя мыши на линию) отображается название МА, период, тип цены и остальные дополнительные параметры, если они используются.