iUniMA - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликован:
- Обновлен:
Универсальная скользящая средняя с выбором любого типа средней из встроенных в терминал MetaTrader 5:
- Simple;
- Exponential;
- Smoothed;
- Linear Weighted;
- AMA (Adaptive Moving Average);
- DEMA (Double Exponential Moving Average);
- FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average);
- TEMA (Triple Exponential Moving Average);
- VIDYA (Variable Index DYnamic Average).
- MAMethod - тип;
- MAPeriod - период;
- MAPrice - цена.
- AMAFast - период быстрой EMA для AMA;
- AMASlow - период медленной EMA для AMA;
- CMOPeriod - период CMO для VIDYA (порядок параметров Vidya изменен по сравнению с их расположением в окне свойств Vidya в терминале).
Во всплывающей подсказке (при наведении указателя мыши на линию) отображается название МА, период, тип цены и остальные дополнительные параметры, если они используются.
