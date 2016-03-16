内容：



ユニバーサル移動平均は、MetaTrader 5クライアント端末に含まれる移動平均の任意のタイプの選択を可能にします。

MAMethod - MAの種類

- MAの種類 MAPeriod - 期間

- 期間 MAPrice - 適応価格

AMAFast - AMAの高速EMA期間

- AMAの高速EMA期間 AMASlow - AMAの低速EMA期間

- AMAの低速EMA期間 CMOPeriod - VIDYA のCMO期間（Vidyaパラメータの順序は、クライアント端末内のVidyaインディケータの特性と比較して変更されます）

MA、その期間、適用価格などのパラメータの名前は、ポップアップヘルプに示されています。