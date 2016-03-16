無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ユニバーサル移動平均は、MetaTrader 5クライアント端末に含まれる移動平均の任意のタイプの選択を可能にします。
- 簡易移動平均;
- 指数移動平均;
- 平滑化された移動平均;
- リニア加重移動平均;
- AMA（適応型移動平均）
- DEMA（二重指数移動平均）
- FRAMA（変動適応移動平均）
- TEMA（三重指数移動平均）
- VIDYA（可変インデックスダイナミック平均）
- MAMethod - MAの種類
- MAPeriod - 期間
- MAPrice - 適応価格
- AMAFast - AMAの高速EMA期間
- AMASlow - AMAの低速EMA期間
- CMOPeriod - VIDYA のCMO期間（Vidyaパラメータの順序は、クライアント端末内のVidyaインディケータの特性と比較して変更されます）
MA、その期間、適用価格などのパラメータの名前は、ポップアップヘルプに示されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/139
