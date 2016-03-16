コードベースセクション
インディケータ

iUniMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容：

ユニバーサル移動平均は、MetaTrader 5クライアント端末に含まれる移動平均の任意のタイプの選択を可能にします。

主要パラメータ：
  • MAMethod - MAの種類
  • MAPeriod - 期間
  • MAPrice - 適応価格
追加的なパラメータ：
  • AMAFast - AMAの高速EMA期間
  • AMASlow - AMAの低速EMA期間
  • CMOPeriod - VIDYA のCMO期間（Vidyaパラメータの順序は、クライアント端末内のVidyaインディケータの特性と比較して変更されます）

MA、その期間、適用価格などのパラメータの名前は、ポップアップヘルプに示されています。

iUniMA（ユニバーサル移動平均）インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/139

