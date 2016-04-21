CodeBaseKategorien
iUniMA - Indikator für den MetaTrader 5

Der Universelle Gleitende Durchschnitt, er erlaubt die Auswahl jedes beliebigen Gleitender Durchschnitts der im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar ist:

Hauptparameter:
  • MAMethod - MA Typ
  • MAPeriod - Periode
  • MAPrice - angewendeter Kurs.
Zusätzliche Parameter:
  • AMAFast - Periode Schnelle EMA für den AMA
  • AMASlow - Periode Langsame EMA für den AMA
  • CMOPeriod - CMO Periode für den VIDYA (die Reihenfoge der Vidya Parameter wurde im Vergleich zu den Eigenschaften des Vidya Indikators im Client Terminal geändert).

Der Name des MA, seine Periode, der angewendete Kurs und andere Paramter werden in der Popup-Hilfe angezeigt.

Abbildung:

iUniMA (Universeller Gleitender Durchschnitt) Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/139

