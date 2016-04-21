Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iUniMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1373
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Universelle Gleitende Durchschnitt, er erlaubt die Auswahl jedes beliebigen Gleitender Durchschnitts der im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar ist:
- Simple
- Exponential
- Smoothed
- Linear Weighted
- AMA (Adaptive Moving Average)
- DEMA (Double Exponential Moving Average)
- FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)
- TEMA (Triple Exponential Moving Average)
- VIDYA (Variable Index DYnamic Average)
- MAMethod - MA Typ
- MAPeriod - Periode
- MAPrice - angewendeter Kurs.
- AMAFast - Periode Schnelle EMA für den AMA
- AMASlow - Periode Langsame EMA für den AMA
- CMOPeriod - CMO Periode für den VIDYA (die Reihenfoge der Vidya Parameter wurde im Vergleich zu den Eigenschaften des Vidya Indikators im Client Terminal geändert).
Der Name des MA, seine Periode, der angewendete Kurs und andere Paramter werden in der Popup-Hilfe angezeigt.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/139
Ein Expert Advisor auf Grundlage der "Puria method" Forex Strategie
Ein Expert Advisor auf Grundlage der "Puria method" Forex Strategie.Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter. Der MACD Indikator wird als Beispiel für die Verwendung vorgestellt.
iStochasticOfOsc
Die Stochastik aller Oszillator-Indikatoren, die im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar sind.iMAFan
Ein farbiger Fächer der Gleitenden Durchschnitte.