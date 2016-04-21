Der Universelle Gleitende Durchschnitt, er erlaubt die Auswahl jedes beliebigen Gleitender Durchschnitts der im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar ist:

Simple

Exponential

Smoothed

Linear Weighted

AMA (Adaptive Moving Average)

DEMA (Double Exponential Moving Average)

FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)

TEMA (Triple Exponential Moving Average)

VIDYA (Variable Index DYnamic Average)

MAMethod - MA Typ

- MA Typ MAPeriod - Periode

- Periode MAPrice - angewendeter Kurs.

AMAFast - Periode Schnelle EMA für den AMA

- Periode Schnelle EMA für den AMA AMASlow - Periode Langsame EMA für den AMA

- Periode Langsame EMA für den AMA CMOPeriod - CMO Periode für den VIDYA (die Reihenfoge der Vidya Parameter wurde im Vergleich zu den Eigenschaften des Vidya Indikators im Client Terminal geändert).

Der Name des MA, seine Periode, der angewendete Kurs und andere Paramter werden in der Popup-Hilfe angezeigt.

Abbildung:

