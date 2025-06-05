거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
AR extrapolation of price - MetaTrader 5용 지표
자동 회귀(AR)(또는 선형 예측) 모델은 다음과 같이 주어집니다:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
여기서
- x[n]은 시계열의 예측 값입니다;
- x[n-p]..x[n-1]은 같은 계열의 알려진 과거 값입니다;
- a[1]...a[p]는 모델 계수이고, p는 모델 순서입니다.
모델 계수 a[1]...a[p]는 다양한 방법으로 과거 데이터에 맞출 수 있습니다. 이 인디케이터는 버그 방법을 사용합니다.
지표의 입력값은 다음과 같습니다:
- UseDiff - 가격 자체 대신 가격 차이를 사용하는 부울 스위치입니다.
- Ncoef - 모델 계수 수(모델 주문)
- Nfut - 미래 막대 수
- kPast - Ncoef 증분 단위의 과거 막대 수(>=1이어야 함)
인디케이터는 두 개의 곡선을 표시합니다. 파란색 곡선은 피팅 중 모델 출력을 나타내고 빨간색 곡선은 예상 미래 가격을 표시합니다.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Linear regression slope
선형 회귀 기울기를 SMA로 정규화합니다.거짓 이별
"거짓 돌파.mq5" 인디케이터는 지지와 저항의 거짓 돌파를 기준으로 매수 및 매도 지점을 시각적으로 식별하고 표시하는 MetaTrader 5용 도구입니다. 버퍼를 사용하여 매수(파란색) 및 매도(빨간색) 화살표, 지지선(파란색) 및 저항선(빨간색), 시장 고점 및 저점을 나타내는 추가 화살표를 표시합니다. 인디케이터의 주요 로직은 캔들의 고가와 저가를 기준으로 고점과 저점을 감지하고 지지와 저항 수준을 동적으로 업데이트하는 것으로 구성됩니다. 가격이 지지선 또는 저항선을 돌파했다가 되돌아오면 지표는 각각 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. 잘못된 돌파를 기반으로 전략을 운영하는 트레이더에게 유용한 도구입니다.
Fourier extrapolation of price
이 지표는 가격에 삼각 모델을 적용하여 미래를 추정합니다.JSON
JSON 형식의 직렬화 및 역직렬화