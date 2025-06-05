자동 회귀(AR)(또는 선형 예측) 모델은 다음과 같이 주어집니다:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

여기서



x[n]은 시계열의 예측 값입니다;

x[n-p]..x[n-1]은 같은 계열의 알려진 과거 값입니다;

a[1]...a[p]는 모델 계수이고, p는 모델 순서입니다.



모델 계수 a[1]...a[p]는 다양한 방법으로 과거 데이터에 맞출 수 있습니다. 이 인디케이터는 버그 방법을 사용합니다.

지표의 입력값은 다음과 같습니다:

UseDiff - 가격 자체 대신 가격 차이를 사용하는 부울 스위치입니다.

Ncoef - 모델 계수 수(모델 주문)

Nfut - 미래 막대 수

kPast - Ncoef 증분 단위의 과거 막대 수(>=1이어야 함)

인디케이터는 두 개의 곡선을 표시합니다. 파란색 곡선은 피팅 중 모델 출력을 나타내고 빨간색 곡선은 예상 미래 가격을 표시합니다.



UseDiff=false:





UseDiff=true: