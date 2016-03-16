無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
価格のAR外挿 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
自己回帰（AR）（または線形予測）モデルは次式で与えられます。
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
ここで：
- x[n] は時系列の予測値です。
- X[N]... xは[N-1]は同シリーズの知られている値の履歴です。
- a[1]..a[p]はモデルの係数であり、pはモデルの次数です。
モデルは様々な方法により係数a[1]..a[p]の過去のデータに適合させることができます。このインディケータは、Burg法を使用しています。
インディケータの入力は、次のとおりです。
- UseDiff - 価格そのものの代わりに価格差を使用するブーリアンスイッチ
- Ncoef - モデル係数（モデル次数）の数
- Nfut - 将来のバーの数
- kPast - Ncoef 単位で過去のバーの数（>=1が必須）
インディケータは2つの曲線をプロットします。青い曲線は、そのフィッティング中にモデル出力を表し、赤い曲線は、将来の価格予測を示します。
UseDiff=false
UseDiff=true:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/129
