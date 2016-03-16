内容

自己回帰（AR）（または線形予測）モデルは次式で与えられます。

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

ここで：



x[n] は時系列の予測値です。

X[N]... xは[N-1]は同シリーズの知られている値の履歴です。

a[1]..a[p]はモデルの係数であり、pはモデルの次数です。



モデルは様々な方法により係数a[1]..a[p]の過去のデータに適合させることができます。このインディケータは、Burg法を使用しています。

インディケータの入力は、次のとおりです。

UseDiff - 価格そのものの代わりに価格差を使用するブーリアンスイッチ

Ncoef - モデル係数（モデル次数）の数

Nfut - 将来のバーの数

kPast - Ncoef 単位で過去のバーの数（>=1が必須）

インディケータは2つの曲線をプロットします。青い曲線は、そのフィッティング中にモデル出力を表し、赤い曲線は、将来の価格予測を示します。



UseDiff=false





UseDiff=true: