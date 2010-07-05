Ставь лайки и следи за новостями
Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
9133
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
- x[n] - предсказанное значение временного ряда;
- x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;
- a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.
Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.
Входные параметры индикатора следующие:
- UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений
- Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)
- Nfut - количество баров в будущем
- kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)
Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
