Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:



x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

x[n] - предсказанное значение временного ряда;

x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;

a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.



где:

Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.

Входные параметры индикатора следующие:

UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений

Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)

Nfut - количество баров в будущем

kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.



UseDiff=false:





UseDiff=true: