代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

自回归价格外推 - MetaTrader 5脚本

gpwr | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Vladimir
显示:
4055
等级:
(41)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

自回归 (AR) (或线性预测) 模型给定如下:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

此处:

  • x[n] 是时间序列预测值;
  • x[n-p]..x[n-1] 是已知的相同序列过去值;
  • a[1]..a[p] 是模型系数, 且 p 是模型顺序.

模型系数 a[1]..a[p] 可以通过方法变形来匹配过去的数据。本指标使用 Burg 方法。

指标输入是:

  • UseDiff - 一个布尔值开关, 使用价格差替代价格它们自己
  • Ncoef - 模型系数数量 (模型顺序)
  • Nfut - 未来的柱线数量
  • kPast - Ncoef 的过去柱线的数量增量 (必须大于 >=1)

本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线表示模型输出匹配过去走势区间, 红色曲线显示预测未来价格。

UseDiff=false:

自回归价格外推

UseDiff=true:

自回归价格外推

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/129

线性回归斜率 线性回归斜率

线性回归斜率归一化至 SMA。

一款简单 RKD EA, 基于指定的自定义 RKD 指标 一款简单 RKD EA, 基于指定的自定义 RKD 指标

这是一款简单的 EA, 使用指定的自定义 RKD 指标。

傅立叶价格外推 傅立叶价格外推

本指标以三角模型匹配价格, 并外推未来价格。

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

具有简单平滑算法的趋势指标。