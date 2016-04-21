AR Extrapolation der Kurse

Ein autoregressives (AR) (oder lineares Prognose-) Modell ist gegeben durch:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

wobei:



x[n] ist der prognostizierte Wert einer Zeitreihe

x[n-p]..x[n-1] sind bekannte zurückliegende Werte der selben Zeitreihe

a[1]..a[p] sind die Koeffizienten des Modells und p ist die Reihenfolge des Modells.



Die Koeffizienten des Modells a[1]..a[p] können den zurückliegenden Daten durch eine Vielzahl an Methoden angeglichen werden. Dieser Indikator verwendet die Burg-Methode.

Die Eingaben des Indikator sind:

UseDiff - ein Boolean Schalter um Kursdifferenzen statt direkt Kurse zu benutzen

Ncoef - Anzahl der Koeffizienten des Modells (Modellreihenfolge)

Nfut - Anzahl der zukünftigen Balken

kPast - Anzahl der zurückliegenden Balken in Schrittweiten von Ncoef (muss >=1 sein)

Der Indikator zeichnet zwei Kurven ein: die blaue Kurve repräsentiert die Ergebnisse des Modells während der Anwendung, die rote Kurve zeigt prognostizierte zukünftige Kurse.



Abbildungen:



UseDiff=false:





UseDiff=true: