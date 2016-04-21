CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AR Extrapolation der Kurse - Indikator für den MetaTrader 5

gpwr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Vladimir
Ansichten:
1803
Rating:
(41)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein autoregressives (AR) (oder lineares Prognose-) Modell ist gegeben durch:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

wobei:

  • x[n] ist der prognostizierte Wert einer Zeitreihe
  • x[n-p]..x[n-1] sind bekannte zurückliegende Werte der selben Zeitreihe
  • a[1]..a[p] sind die Koeffizienten des Modells und p ist die Reihenfolge des Modells.

Die Koeffizienten des Modells a[1]..a[p] können den zurückliegenden Daten durch eine Vielzahl an Methoden angeglichen werden. Dieser Indikator verwendet die Burg-Methode.

Die Eingaben des Indikator sind:

  • UseDiff - ein Boolean Schalter um Kursdifferenzen statt direkt Kurse zu benutzen
  • Ncoef - Anzahl der Koeffizienten des Modells (Modellreihenfolge)
  • Nfut - Anzahl der zukünftigen Balken
  • kPast - Anzahl der zurückliegenden Balken in Schrittweiten von Ncoef (muss >=1 sein)

Der Indikator zeichnet zwei Kurven ein: die blaue Kurve repräsentiert die Ergebnisse des Modells während der Anwendung, die rote Kurve zeigt prognostizierte zukünftige Kurse.

Abbildungen:

UseDiff=false:

AR Extrapolation der Kurse

UseDiff=true:

AR Extrapolation der Kurse

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/129

Einfacher Expert Advisor basierend auf dem Einfachen Gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average) und ADX Einfacher Expert Advisor basierend auf dem Einfachen Gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average) und ADX

Dieser einfache Expert Advisor benutzt die Indikatoren Einfacher Gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average) und ADX.

Export historischer Kurse Export historischer Kurse

Der Zweck des Scripts ist der formatierte Export historischer Kursdaten, praktisch für die Analyse in externen Programmen .

Fourier Extrapolation des Kurses Fourier Extrapolation des Kurses

Dieser Indikator wendet ein trigonometrisches Modell auf die Kurse an und extrapoliert in die Zukunft.

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Trendindikator mit einfachen Glättungsalgorithmen.