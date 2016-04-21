und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AR Extrapolation der Kurse - Indikator für den MetaTrader 5
Vladimir
1803
Ein autoregressives (AR) (oder lineares Prognose-) Modell ist gegeben durch:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
wobei:
- x[n] ist der prognostizierte Wert einer Zeitreihe
- x[n-p]..x[n-1] sind bekannte zurückliegende Werte der selben Zeitreihe
- a[1]..a[p] sind die Koeffizienten des Modells und p ist die Reihenfolge des Modells.
Die Koeffizienten des Modells a[1]..a[p] können den zurückliegenden Daten durch eine Vielzahl an Methoden angeglichen werden. Dieser Indikator verwendet die Burg-Methode.
Die Eingaben des Indikator sind:
- UseDiff - ein Boolean Schalter um Kursdifferenzen statt direkt Kurse zu benutzen
- Ncoef - Anzahl der Koeffizienten des Modells (Modellreihenfolge)
- Nfut - Anzahl der zukünftigen Balken
- kPast - Anzahl der zurückliegenden Balken in Schrittweiten von Ncoef (muss >=1 sein)
Der Indikator zeichnet zwei Kurven ein: die blaue Kurve repräsentiert die Ergebnisse des Modells während der Anwendung, die rote Kurve zeigt prognostizierte zukünftige Kurse.
Abbildungen:
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/129
