EA

一款简单 RKD EA, 基于指定的自定义 RKD 指标 - MetaTrader 5EA

\MQL5\Indicators\
rkd.mq5 (10.79 KB) 预览
autorkd_ea.mq5 (9.7 KB) 预览
这是一款简单的 EA, 使用指定的自定义 RKD 指标。

此代码描述了自定义 RKD 指标如何在 MetaTrader 5 EA 中使用。

最佳结果为 EUR/USD, GBPUSD - 30 分钟, 1H 和 2H 时间帧。

测试结果:

策略测试报告

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)


 
设置:
商品符号: GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
周期: H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
输入: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
初始存款: 3 000.00 USD
结果:
柱线: 358 即时价格: 1021990
总计净盈利: 228.06 毛盈利: 1 139.65 毛亏损: 911.59
盈利因子: 1.25 期望收益: 4.39
恢复因子: 0.72 锋锐比率: 4.69
余额回撤:
绝对: 200.89 最大: 224.35 (7.33%) 相对: 7.33% (224.35)
净值回撤:
绝对: 242.10 最大: 316.03 (10.12%) 相对: 10.12% (316.03)
 
总计交易: 52 空单 (胜率 %): 27 (33.33%) 多单 (胜率 %): 25 (60.00%)
盈利交易 (% 总计): 24 (46.15%) 亏损交易 (% 总共): 28 (53.85%)
最大 盈利率: 135.50 亏损交易: -102.00
平均 盈利率: 47.49 亏损交易: -32.56
最大 连续获胜 ($): 3 (232.18) 连续亏损 ($): 4 (-126.40)
最大 连续盈利 (计数): 232.18 (3) 连续亏损 (计数): -192.20 (3)
平均 连续获胜: 2 连续亏损: 2

EA 基于指定的自定义 RKD 指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/126

