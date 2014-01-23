请观看如何免费下载自动交易
一款简单 RKD EA, 基于指定的自定义 RKD 指标
- 显示:
- 2311
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
这是一款简单的 EA, 使用指定的自定义 RKD 指标。
此代码描述了自定义 RKD 指标如何在 MetaTrader 5 EA 中使用。
最佳结果为 EUR/USD, GBPUSD - 30 分钟, 1H 和 2H 时间帧。
测试结果:
策略测试报告
autoRKD_EA
MetaQuotes-Demo (Build 286)
|设置:
|商品符号:
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|周期:
|H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
|输入:
|Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|初始存款:
|3 000.00 USD
|结果:
|柱线:
|358
|即时价格:
|1021990
|总计净盈利:
|228.06
|毛盈利:
|1 139.65
|毛亏损:
|911.59
|盈利因子:
|1.25
|期望收益:
|4.39
|恢复因子:
|0.72
|锋锐比率:
|4.69
|余额回撤:
|绝对:
|200.89
|最大:
|224.35 (7.33%)
|相对:
|7.33% (224.35)
|净值回撤:
|绝对:
|242.10
|最大:
|316.03 (10.12%)
|相对:
|10.12% (316.03)
|总计交易:
|52
|空单 (胜率 %):
|27 (33.33%)
|多单 (胜率 %):
|25 (60.00%)
|盈利交易 (% 总计):
|24 (46.15%)
|亏损交易 (% 总共):
|28 (53.85%)
|最大
|盈利率:
|135.50
|亏损交易:
|-102.00
|平均
|盈利率:
|47.49
|亏损交易:
|-32.56
|最大
|连续获胜 ($):
|3 (232.18)
|连续亏损 ($):
|4 (-126.40)
|最大
|连续盈利 (计数):
|232.18 (3)
|连续亏损 (计数):
|-192.20 (3)
|平均
|连续获胜:
|2
|连续亏损:
|2
