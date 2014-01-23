这是一款简单的 EA, 使用指定的自定义 RKD 指标。

此代码描述了自定义 RKD 指标如何在 MetaTrader 5 EA 中使用。

最佳结果为 EUR/USD, GBPUSD - 30 分钟, 1H 和 2H 时间帧。

测试结果:



策略测试报告

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)





设置: 商品符号: GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 周期: H1(2010.06.01 - 2010.07.12) 输入: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 初始存款: 3 000.00 USD 结果: 柱线: 358 即时价格: 1021990 总计净盈利: 228.06 毛盈利: 1 139.65 毛亏损: 911.59 盈利因子: 1.25 期望收益: 4.39 恢复因子: 0.72 锋锐比率: 4.69 余额回撤: 绝对: 200.89 最大: 224.35 (7.33%) 相对: 7.33% (224.35) 净值回撤: 绝对: 242.10 最大: 316.03 (10.12%) 相对: 10.12% (316.03) 总计交易: 52 空单 (胜率 %): 27 (33.33%) 多单 (胜率 %): 25 (60.00%) 盈利交易 (% 总计): 24 (46.15%) 亏损交易 (% 总共): 28 (53.85%) 最大 盈利率: 135.50 亏损交易: -102.00 平均 盈利率: 47.49 亏损交易: -32.56 最大 连续获胜 ($): 3 (232.18) 连续亏损 ($): 4 (-126.40) 最大 连续盈利 (计数): 232.18 (3) 连续亏损 (计数): -192.20 (3) 平均 连续获胜: 2 连续亏损: 2





