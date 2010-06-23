Этот простой советник использует пользовательский индикатор RKD.



Представленный код - пример того, как можно использовать пользовательские индикаторы в экспертах MetaTrader 5.



Наилучшие результаты для EUR/USD, GBPUSD - 30min, 1H и 2H.



Результаты тестирования:

Strategy Tester Report

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)



