Простой советник на базе пользовательского индикатора RKD - эксперт для MetaTrader 5

Ge Senlin
7051
(42)
Этот простой советник использует пользовательский индикатор RKD.

Представленный код - пример того, как можно использовать пользовательские индикаторы в экспертах MetaTrader 5.

Наилучшие результаты для  EUR/USD, GBPUSD - 30min, 1H и 2H.

Результаты тестирования:

Strategy Tester Report

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)


 
Settings:
Symbol: GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period: H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
Inputs: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
Initial Deposit: 3 000.00 USD
 
Results:
Bars: 358 Ticks: 1021990  
Total Net Profit: 228.06 Gross Profit: 1 139.65 Gross Loss: 911.59
Profit Factor: 1.25 Expected Payoff: 4.39  
Recovery Factor: 0.72 Sharpe Ratio: 4.69  
 
Balance Drawdown:  
Absolute: 200.89 Maximal: 224.35 (7.33%) Relative: 7.33% (224.35)
Equity Drawdown:  
Absolute: 242.10 Maximal: 316.03 (10.12%) Relative: 10.12% (316.03)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 27 (33.33%) Long Positions (won %): 25 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 24 (46.15%) Loss trades (% of total): 28 (53.85%)
Largest profit trade: 135.50 loss trade: -102.00
Average profit trade: 47.49 loss trade: -32.56
Maximum consecutive wins ($): 3 (232.18) consecutive losses ($): 4 (-126.40)
Maximal consecutive profit (count): 232.18 (3) consecutive loss (count): -192.20 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2
 
 

Советник на базе пользовательского индикатора RKD

Экспорт истории котировок Экспорт истории котировок

Назначение скрипта – экспорт истории котировок в формат, удобный для анализа в специализированных программах тех. анализа.

Простой советник на основе Simple Moving Average и ADX Простой советник на основе Simple Moving Average и ADX

Этот простой советник использует индикаторы Simple Moving Average и ADX.

Наклон линейной регрессии Наклон линейной регрессии

Наклон линейной регрессии, нормализованный к SMA

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.