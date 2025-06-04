당사 팬 페이지에 가입하십시오
이것은 지정된 사용자 지정 RKD 지표를 사용하는 간단한 전문가 조언자입니다.
이 코드는 메타트레이더 5 Expert Advisor에서 지정한 사용자 지정 RKD 지표를 사용하는 방법을 설명합니다.
EUR/USD, GBPUSD - 30분, 1시간 및 2시간 차트주기에서 더 나은 결과를 얻었습니다.
테스트 결과:
전략 테스터 보고서
autoRKD_EA
메타시세 데모 (빌드 286)
|설정:
|기호:
|GBPUSD (영국 파운드 대 미국 달러)
|기간:
|H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
|입력:
|랏=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|초기 예금:
|3 000.00 USD
|결과
|Bars:
|358
|Ticks:
|1021990
|총 순이익:
|228.06
|총 이익
|1 139.65
|총 손실
|911.59
|이익 계수:
|1.25
|예상 수익률
|4.39
|회복 계수:
|0.72
|샤프 비율:
|4.69
|밸런스 드로다운:
|절대:
|200.89
|최대:
|224.35 (7.33%)
|상대:
|7.33% (224.35)
|에퀴티 드로다운:
|절대:
|242.10
|Maximal:
|316.03 (10.12%)
|상대:
|10.12% (316.03)
|총 거래 수:
|52
|숏 포지션 (원 %):
|27 (33.33%)
|롱 포지션 (원 %):
|25 (60.00%)
|수익 거래 (전체의 %):
|24 (46.15%)
|손실 거래(전체 대비 %)
|28 (53.85%)
|가장 큰
|수익 거래:
|135.50
|손실 거래
|-102.00
|평균
|이익 거래:
|47.49
|손실 거래:
|-32.56
|최대
|연속 승리 ($):
|3 (232.18)
|연속 손실 ($)
|4 (-126.40)
|최대
|연속 수익 (카운트):
|232.18 (3)
|연속 손실 (카운트):
|-192.20 (3)
|평균
|연속 승리
|2
|연속 패배
|2
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/126
