EA는 검증된 매개변수와 함께 추세 및 평균 복귀 신호에 따라 자동으로 거래합니다.

"거짓 돌파.mq5" 인디케이터는 지지와 저항의 거짓 돌파를 기준으로 매수 및 매도 지점을 시각적으로 식별하고 표시하는 MetaTrader 5용 도구입니다. 버퍼를 사용하여 매수(파란색) 및 매도(빨간색) 화살표, 지지선(파란색) 및 저항선(빨간색), 시장 고점 및 저점을 나타내는 추가 화살표를 표시합니다. 인디케이터의 주요 로직은 캔들의 고가와 저가를 기준으로 고점과 저점을 감지하고 지지와 저항 수준을 동적으로 업데이트하는 것으로 구성됩니다. 가격이 지지선 또는 저항선을 돌파했다가 되돌아오면 지표는 각각 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. 잘못된 돌파를 기반으로 전략을 운영하는 트레이더에게 유용한 도구입니다.