これは指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザーです。

コードはMetaTrader 5エキスパートアドバイザーでカスタムRKDインディケータがどのように使えるかを示します。

よりよい結果はEUR/USD、GBPUSD - 30分、 1H および 2H 時間軸で得られます。

ストラテジーテスタレポート

autoRKD_EA

MetaQuotes-デモ（ビルド286）





設定 銘柄： GBPUSD（英国ポンド対ドル） 期間： H1（2010.06.01 - 2010.07.12） 入力： Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 初期資本： 3 000.00 USD 結果： バー: 358 ティック： 1021990 総純利益： 228.06 粗利： 1 139.65 総損失： 911.59 プロフィットファクター： 1.25 期待利得： 4.39 リカバリーファクター： 0.72 Sharpe比率： 4.69 残高ドローダウン： 絶対値： 200.89 最大値： 224.35 (7.33%) 相対値： 7.33% (224.35) 資本ドローダウン： 絶対値： 242.10 最大値： 316.03 (10.12%) 相対値： 10.12% (316.03) トータルトレード値： 52 ショートポジション（勝率%） ： 27 (33.33%) ロングポジション（勝率%） ： 25 (60.00%) 勝ちトレード（トータルの% ）： 24 (46.15%) 負けトレード（トータル %）： 28 (53.85%) 最大t 勝ちトレード： 135.50 負けトレード： -102.00 平均 勝ちトレード： 47.49 負けトレード： -32.56 最大値 連続勝ち（ドル）： 3 (232.18) 連続負け（ドル）： 4 (-126.40) 最大値： 連続収益 （数）：: 232.18 (3) 連続損失（数）： -192.20 (3) 平均 連続勝ち（ドル）： 2 連続負け（ドル）： 2





