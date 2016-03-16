無料でロボットをダウンロードする方法を見る
指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザー
内容
これは指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザーです。
コードはMetaTrader 5エキスパートアドバイザーでカスタムRKDインディケータがどのように使えるかを示します。
よりよい結果はEUR/USD、GBPUSD - 30分、 1H および 2H 時間軸で得られます。
検証結果
ストラテジーテスタレポート
autoRKD_EA
MetaQuotes-デモ（ビルド286）
|設定
|銘柄：
|GBPUSD（英国ポンド対ドル）
|期間：
|H1（2010.06.01 - 2010.07.12）
|入力：
|Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|初期資本：
|3 000.00 USD
|結果：
|バー:
|358
|ティック：
|1021990
|総純利益：
|228.06
|粗利：
|1 139.65
|総損失：
|911.59
|プロフィットファクター：
|1.25
|期待利得：
|4.39
|リカバリーファクター：
|0.72
|Sharpe比率：
|4.69
|残高ドローダウン：
|絶対値：
|200.89
|最大値：
|224.35 (7.33%)
|相対値：
|7.33% (224.35)
|資本ドローダウン：
|絶対値：
|242.10
|最大値：
|316.03 (10.12%)
|相対値：
|10.12% (316.03)
|トータルトレード値：
|52
|ショートポジション（勝率%） ：
|27 (33.33%)
|ロングポジション（勝率%） ：
|25 (60.00%)
|勝ちトレード（トータルの% ）：
|24 (46.15%)
|負けトレード（トータル %）：
|28 (53.85%)
|最大t
|勝ちトレード：
|135.50
|負けトレード：
|-102.00
|平均
|勝ちトレード：
|47.49
|負けトレード：
|-32.56
|最大値
|連続勝ち（ドル）：
|3 (232.18)
|連続負け（ドル）：
|4 (-126.40)
|最大値：
|連続収益 （数）：:
|232.18 (3)
|連続損失（数）：
|-192.20 (3)
|平均
|連続勝ち（ドル）：
|2
|連続負け（ドル）：
|2
