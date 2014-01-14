CodeBaseSecciones
Indicadores

FIR_filter - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir
Visualizaciones:
1552
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
fir_filter.mq5 (2.41 KB) ver
El indicador muestra una media móvil, calculada usando un filtro digital. En este ejemplo se utiliza la ventana de Hann Window.

Puede utilizar otros coeficientes de filtrado, simplemente modifíquelos en OnInit():

   for(int k=0;k<Per;k++)
   {
      w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1));
      wsum+=w[k];
   }

FIR_filter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/120

