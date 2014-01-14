Mira cómo descargar robots gratis
FIR_filter - indicador para MetaTrader 5
Vladimir
1552
El indicador muestra una media móvil, calculada usando un filtro digital. En este ejemplo se utiliza la ventana de Hann Window.
Puede utilizar otros coeficientes de filtrado, simplemente modifíquelos en OnInit():
for(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/120
