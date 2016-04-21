und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein einfacher RKD Expert Advisor basierend auf einem gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator - Experte für den MetaTrader 5
- 1114
-
Dies ist ein einfacher Expert Advisor der einen gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator benutzt.
Der Code beschreibt wie ein gegebener benutzerspezifischer RKD Indikator innerhalb eines MetaTrader 5 Expert Advisors verwendet werden kann.
Die besseren Ergebnisse für EUR/USD, GBPUSD - M30, H1 und H2 Zeiteinheiten.
Getestete Ergebnisse:
Strategietester Report
autoRKD_EA
MetaQuotes-Demo (Build 286)
|Einstellungen:
|Symbol:
|GBPUSD (Britische Pfund vs US Dollar)
|Periode:
|H1(01.06.2010 - 12.7.2010)
|Eingaben:
|Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|Einlage:
|3 000.00 USD
|Ergebnisse:
|Balken:
|358
|Ticks:
|1021990
|Nettogewinn gesamt:
|228.06
|Bruttogewinn:
|1 139.65
|Bruttoverlust:
|911.59
|Profitfaktor:
|1.25
|Erwartetes Ergebnis:
|4.39
|Erholungsfaktor:
|0.72
|Sharpe-Ratio:
|4.69
|Rückgang Kontostand:
|absolut:
|200.89
|maximal:
|224.35 (7.33%)
|relativ:
|7.33% (224.35)
|Rückgang Equity:
|absolut:
|242.10
|maximal:
|316.03 (10.12%)
|relativ:
|10.12% (316.03)
|Gesamtanzahl Trades:
|52
|Sell-Positionen (davon gewonnen %):
|27 (33.33%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %):
|25 (60.00%)
|Gewonnene Trades (in % von Gesamt):
|24 (46.15%)
|Verlusttrades (in % von Gesamt):
|28 (53.85%)
|Größter
|Gewinntrade:
|135.50
|Verlusttrade:
|-102.00
|Durchschnitt
|Gewinntrade:
|47.49
|Verlusttrade:
|-32.56
|Maximum
|Gewinntrades in Folge ($):
|3 (232.18)
|Verlusttrades in Folge ($):
|4 (-126.40)
|Maximum
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl):
|232.18 (3)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl):
|-192.20 (3)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge:
|2
|Verlusttrades in Folge:
|2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/126
