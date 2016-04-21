Dies ist ein einfacher Expert Advisor der einen gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator benutzt.

Der Code beschreibt wie ein gegebener benutzerspezifischer RKD Indikator innerhalb eines MetaTrader 5 Expert Advisors verwendet werden kann.

Die besseren Ergebnisse für EUR/USD, GBPUSD - M30, H1 und H2 Zeiteinheiten.

Getestete Ergebnisse:



Strategietester Report

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)





Einstellungen: Symbol: GBPUSD (Britische Pfund vs US Dollar) Periode: H1(01.06.2010 - 12.7.2010) Eingaben: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 Einlage: 3 000.00 USD Ergebnisse: Balken: 358 Ticks: 1021990 Nettogewinn gesamt: 228.06 Bruttogewinn: 1 139.65 Bruttoverlust: 911.59 Profitfaktor: 1.25 Erwartetes Ergebnis: 4.39 Erholungsfaktor: 0.72 Sharpe-Ratio: 4.69 Rückgang Kontostand: absolut: 200.89 maximal: 224.35 (7.33%) relativ: 7.33% (224.35) Rückgang Equity: absolut: 242.10 maximal: 316.03 (10.12%) relativ: 10.12% (316.03) Gesamtanzahl Trades: 52 Sell-Positionen (davon gewonnen %): 27 (33.33%) Buy-Positionen (davon gewonnen %): 25 (60.00%) Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 24 (46.15%) Verlusttrades (in % von Gesamt): 28 (53.85%) Größter Gewinntrade: 135.50 Verlusttrade: -102.00 Durchschnitt Gewinntrade: 47.49 Verlusttrade: -32.56 Maximum Gewinntrades in Folge ($): 3 (232.18) Verlusttrades in Folge ($): 4 (-126.40) Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): 232.18 (3) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): -192.20 (3) Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 2 Verlusttrades in Folge: 2





