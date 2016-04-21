CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Ein einfacher RKD Expert Advisor basierend auf einem gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator - Experte für den MetaTrader 5

Ansichten:
1114
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
rkd.mq5 (10.79 KB) ansehen
autorkd_ea.mq5 (9.7 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Dies ist ein einfacher Expert Advisor der einen gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator benutzt.

Der Code beschreibt wie ein gegebener benutzerspezifischer RKD Indikator innerhalb eines MetaTrader 5 Expert Advisors verwendet werden kann.

Die besseren Ergebnisse für EUR/USD, GBPUSD - M30, H1 und H2 Zeiteinheiten.

Getestete Ergebnisse:

Strategietester Report

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)


 
Einstellungen:
Symbol: GBPUSD (Britische Pfund vs US Dollar)
Periode: H1(01.06.2010 - 12.7.2010)
Eingaben: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
Einlage: 3 000.00 USD
Ergebnisse:
Balken: 358 Ticks: 1021990
Nettogewinn gesamt: 228.06 Bruttogewinn: 1 139.65 Bruttoverlust: 911.59
Profitfaktor: 1.25 Erwartetes Ergebnis: 4.39
Erholungsfaktor: 0.72 Sharpe-Ratio: 4.69
Rückgang Kontostand:
absolut: 200.89 maximal: 224.35 (7.33%) relativ: 7.33% (224.35)
Rückgang Equity:
absolut: 242.10 maximal: 316.03 (10.12%) relativ: 10.12% (316.03)
 
Gesamtanzahl Trades: 52 Sell-Positionen (davon gewonnen %): 27 (33.33%) Buy-Positionen (davon gewonnen %): 25 (60.00%)
Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 24 (46.15%) Verlusttrades (in % von Gesamt): 28 (53.85%)
Größter Gewinntrade: 135.50 Verlusttrade: -102.00
Durchschnitt Gewinntrade: 47.49 Verlusttrade: -32.56
Maximum Gewinntrades in Folge ($): 3 (232.18) Verlusttrades in Folge ($): 4 (-126.40)
Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): 232.18 (3) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): -192.20 (3)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 2 Verlusttrades in Folge: 2

Expert Advisor basierend auf einem gegebenen benutzerspezifischen RKD Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/126

