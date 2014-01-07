El Average True Range (ATR, Rango Medio Verdadero) es un indicador técnico que muestra la volatilidad del mercado.

Welles Wilder introdujo este indicador técnico en su libro "Nuevos Conceptos Sobre Sistemas Técnicos de Operación en Bolsa". Desde entonces se viene utilizando como componente de un gran número de indicadores y otros sistemas de trading.

El Average True Range alcanza a menudo valores altos tras una fuerte caída del precio provocada por el pánico de los vendedores. Este indicador muestra valores bajos en los períodos de movimiento horizontal de larga duración que suceden en las cimas y en las fases de consolidación del mercado.

El Rango Medio Verdadero (ATR) se puede interpretar de acuerdo a los mismos principios que rigen otros indicadores de volatilidad. Con este indicador se pueden hacer pronósticos de la siguiente manera: cuanto más alto sea el valor del ATR, más alta será la probabilidad de un cambio de tendencia; y cuanto más bajo sea su valor, más débil será el movimiento de la tendencia.

Cálculo:



El Rango Verdadero (True Range) es el mayor de estos tres valores:



Diferencia entre el máximo y mínimo actuales (alto y bajo);

Diferencia entre el precio de cierre anterior y el máximo actual;

Diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual.



El Average True Range es la media móvil de los valores del Rango Verdadero.