Average True Range (ATR) - MetaTrader 5のためのインディケータ

atr.mq5 (3.86 KB)
Average True Range (ATR) は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。

Welles Wilder氏の著書"New concepts in technical trading systems"に記述されています。このインジケーターは、他のインジケーターやトレードシステムの一部として広く使われています。

Average True Range は、暴落の後の相場の底でしばしば高い値になります。インジケーターが小さい値になるということは、長期間にわたって相場がレンジの状態にあることを表します

Average True Range は、他のボラティリティ系のインジケーターと同じように解釈することができます。このインジケーターによる予測方法は、次のようになります。: インジケーターの値が高くなればなるほど、トレンドが変化する可能性が高くなる。; インジケーターの値が低くなればなるほど、トレンドの動きが弱くなる。

計算:

True Range は、下記3つの内、最も大きな値です。:

  • 現在の高値と安値の差(高値 と 安値);
  • 前の足の終値と現在の高値の差;
  • 前の終値と現在の安値の差 

Average True Range の値は、true rangeの移動平均 です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12

ColorCandlesDaily ColorCandlesDaily

ColorCandlesDaily は、曜日ごとにロウソク足を異なる色で描写します。

WININET_TEST WININET_TEST

ライブラリwininet.dllを使って、オンラインからページ（ファイル）をダウンロードするシンプルな方法です。

Heiken-Ashi Heiken-Ashi

Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。

MQL5 Wizard - 移動平均と価格のクロスに基づいたトレードシグナル MQL5 Wizard - 移動平均と価格のクロスに基づいたトレードシグナル

移動平均と価格のクロスに基づいたトレードシグナル(CSignalMA from MQL5 Standard Library) を、十分に検証できます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。