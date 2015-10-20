私たちのファンページに参加してください
Average True Range (ATR) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Average True Range (ATR) は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。
Welles Wilder氏の著書"New concepts in technical trading systems"に記述されています。このインジケーターは、他のインジケーターやトレードシステムの一部として広く使われています。
Average True Range は、暴落の後の相場の底でしばしば高い値になります。インジケーターが小さい値になるということは、長期間にわたって相場がレンジの状態にあることを表します
Average True Range は、他のボラティリティ系のインジケーターと同じように解釈することができます。このインジケーターによる予測方法は、次のようになります。: インジケーターの値が高くなればなるほど、トレンドが変化する可能性が高くなる。; インジケーターの値が低くなればなるほど、トレンドの動きが弱くなる。
計算:
True Range は、下記3つの内、最も大きな値です。:
- 現在の高値と安値の差(高値 と 安値);
- 前の足の終値と現在の高値の差;
- 前の終値と現在の安値の差
Average True Range の値は、true rangeの移動平均 です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12
