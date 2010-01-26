Ставь лайки и следи за новостями
Average True Range (ATR) - индикатор для MetaTrader 5
Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.
Его ввел Уэллс Уайлдер в книге "New Concepts of Technical Trading Systems" и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации.
Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.
Average True Range
Расчет:
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
- Разность между текущими максимумом и минимумом;
- Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
