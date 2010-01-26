CodeBaseРазделы
Индикаторы

Average True Range (ATR) - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.

Его ввел Уэллс Уайлдер в книге "New Concepts of Technical Trading Systems" и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации.

Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Average True Range

Average True Range

Расчет:

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • Разность между текущими максимумом и минимумом;
  • Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

Accumulation Swing Index (ASI) Accumulation Swing Index (ASI)

Технический индикатор (Accumulation Swing Index, ASI) был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены.

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда.

Awesome Oscillator (AO) Awesome Oscillator (AO)

Технический индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator, AO) предназначен для измерения движущей силы рынка.

Bollinger Bands ® Bollinger Bands ®

Интерпретация Полос Боллинджера (Bollinger Bands ®) основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью этих полос является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен.