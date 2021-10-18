당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Average True Range (ATR) - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 446
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Average True Range (ATR)은 시장의 변동성을 나타내는 보조 지표입니다.
ATR은 Welles Wilder의 책 "기술적 거래 시스템의 새로운 개념"에서 소개되었습니다. 이 지표는 그 이후로 수많은 다른 지표 및 거래 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다.
Average True Range는 패닉 셀링으로 인해 가격이 완전히 하락한 후 시장 바닥에서 높은 값에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 시장의 고점이나 수렴 중에 발생하는 장기간의 횡보 움직임 기간 동안 일반적입니다.
Average True Range는 다른 변동성 지표와 같은 원칙에 따라 해석될 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 한 예측의 원칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 지표의 값이 높을수록 추세가 변화할 가능성이 높아집니다. 지표 값이 낮을수록 추세의 움직임이 약해집니다.
계산:
True Range는 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다.
- 현재 최대값과 최소값의 차이(고가 및 저가);
- 이전 종가와 현재 최고가의 차이;
- 이전 종가와 현재 최소값의 차이.
Average True Range는 true range 값의 이동 평균선입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/12
ASI는 Wales Wilder가 가격의 이전 최대값과 이전 최소값으로부터 시그널을 받아 일반적인 변동 지표로 만들었습니다.Adaptive Moving Average (AMA)
Adaptive Moving Average는 가격 변화의 노이즈에 대한 민감도가 낮은 이동 평균을 생성하는데 사용되며 추세 감지를 빠르게 하는 특징이 있습니다.
Bill Williams의 Awesome Oscillator Indicator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 바(H+L)/2의 중간 지점을 이은 34기간 단순 이동 평균입니다. 이 지표는 현재 시장을 끌고 가는 주체에게 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 보여줍니다.볼린저 밴드 ®
볼린저 밴드 ® 지표(BB)는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다.