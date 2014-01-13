Participe de nossa página de fãs
Average True Range (ATR) - indicador para MetaTrader 5
O Indicador Técnico Average True Range (ATR) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado.
Ele foi introduzido por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems". Este indicador tem sido usado como componente de inúmeros indicadores e sistemas de negociação desde então.
O indicador Average True Range muitas vezes pode chegar a um valor alto na parte inferior do mercado depois de uma enorme queda nos preços, ocasionadas pelos vendedores em pânico. Baixos valores deste indicador são típicos para os períodos de movimentação lateral de longa duração, que acontece na parte superior do mercado e durante sua consolidação.
O indicador Average True Range pode ser interpretado de acordo com os mesmos princípios de outros indicadores de volatilidade. O princípio de previsão com base neste indicador pode ser formulada da seguinte maneira: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de uma alteração na tendência, quanto menor for o valor do indicador, mais fraco será o movimento da tendência.
Fórmula:
True Range é o maior dos três valores a seguir:
- Diferença entre a máxima e a mínima atual (high e low);
- Diferença entre o preço de fechamento anterior e a máxima atual;
- Diferença entre o preço de fechamento anterior e a mínima atual;
O indicador Average True Range é uma Méda Móvel dos valores de True Range.
